Germania, le conseguenze del voto per Ursula von der Leyen

La vittoria della Cdu e del suo leader Friedrich Merz in Germania potrebbe avere almeno due conseguenze in Europa: ridimensionare il ruolo della presidente della Commissione Ursula von der Leyen e ricostituire l’asse franco-tedesco alla guida dell’Unione. Per quanto riguarda il primo punto, come si legge su Repubblica, pare che i rapporti tra von der Leyen e il futuro cancelliere non siano mai stati buoni. Per questo, il trionfo di Merz potrebbe cambiare molto gli equilibri con la Commissione. In secondo luogo, si prevede che il “gruppo di comando” nell’Ue tornerà ad essere quello formato da Germania e Francia con meno potere per l'esecutivo europeo.

Il futuro cancelliere, da parte sua. ha già detto di voler avviare fin da subito un dialogo privilegiato con il presidente francese Emmanuel Macron e con il premier polacco, Donald Tusk. Tra i leader europei, uno dei primi a congratularsi con Merz è stato proprio Macron, che ha affermato di essere "più determinato che mai a fare grandi cose" con la Germania.

La linea del nuovo cancelliere, in ogni caso, sembra minare la strategia seguita nell’ultimo anno. Per questo non si esclude una possibile sospensione del filo diretto con le destre, anche quello con la premier Giorgia Meloni. Il presidente del Ppe, il tedesco Manfred Weber, sostenitore della linea di avvicinamento alla destra, ha commentato con cautela le dichiarazioni di Merz, evitando di entrare nello specifico: "Un chiaro mandato di leadership congiunta per Friedrich Merz e per l’Unione. Gli elettori si sono espressi chiaramente a favore di un cambiamento nella politica civile".