Albania, la Ue verso l'annuncio della lista dei "Paesi sicuri": quando cambia tutto (e la sinistra rosica)

06 marzo 2025 a

a

a

"Martedì non presenteremo le liste" dei Paesi terzi sicuri e d'origine sicuri. "Posso solo dire che lo faremo prima di giugno. Lo faremo in anticipo, perché deve essere fatto prima, entrambe le liste: sia i Paesi di origine sicuri, sia i Paesi terzi sicuri. Dobbiamo assolutamente consegnarle prima, perché devono andare di pari passo con la legislazione sui rimpatri. Quindi potete essere certi che sarà prima di giugno, sicuramente”. Così Magnus Brunner, commissario europeo agli Affari Interni, ha annunciato il cambio di passo dell'Ue dopo che Giorgia Meloni aveva spinto per un nuovo approccio contro l'immigrazione illegale. La Commissione europea presenterà martedì 11 marzo a Strasburgo la proposta legislativa che riguarda il rimpatrio dei migranti irregolari che non hanno visto accolta la propria domanda di asilo nei paesi Ue.

“L’Europa – ha commentato Sara Kelany, responsabile immigrazione FdI – conferma ancora una volta che l’agenda Meloni sull’immigrazione è coerente ed efficace. L’annuncio del commissario Ue agli Affari Interni, Brunner sull’arrivo della prima lista europea di Paesi sicuri per i rimpatri entro il mese di giugno, al fine di accelerare le procedure di frontiera per le domande probabilmente infondate si pone nel solco di quello che il governo italiano sta facendo da due anni a questa parte. È inoltre un’ulteriore dimostrazione del fatto che l’Ue procede in direzione diametralmente opposta a quella dei giudici italiani, che con un’interpretazione singolare del diritto europeo stanno bloccando di fatto l’esecuzione del protocollo Italia-Albania”.

“Ci auguriamo - ha proseguito Kelany - che con l’arrivo dell’elenco dei Paesi sicuri stilato dall’Ue i centri albanesi possano entrare pienamente in funzione e che i giudici italiani, oltre a disattendere le pronunce della nostra Cassazione, non arrivino a contestare persino ciò che verrà deciso a Bruxelles per ostacolare le politiche migratorie del governo italiano. Se ne facciano una ragione le sinistre italiane che mostrano europeismo solo quando fa loro comodo”.