Ue, Recep Erdogan avverte Ursula von der Leyen: "L'Europa ci includa nel piano riarmo"

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha chiesto che venga rinnovato il negoziato di adesione della Turchia all'Unione europea, aperto ufficialmente nel 2005 ma da anni in stallo. "Manteniamo il nostro obiettivo per la piena adesione. Ci aspettiamo che l'Ue adotti una posizione strategica e visionaria e riprenda i negoziati di adesione", ha affermato Erdogan, durante un evento online organizzato dall'Ue.

"Riteniamo che non vi sia alcuna giustificazione per escluderci dai programmi di ricostruzione e di approvvigionamento di prodotti per la Difesa dell'Unione Europea", ha aggiunto il leader turco, come riferisce la presidenza. "Riteniamo che pianificare tutte le azioni per la sicurezza europea assieme alla Turchia sia nei nostri interessi reciproci", ha aggiunto Erdogan, rivolgendosi a Bruxelles.

"Sosteniamo la cessazione delle aggressioni aeree e marittime come misura volta a rafforzare la fiducia tra le parti, nonché l'istituzione di un urgente cessate il fuoco", ha proseguito Erdogan, parlando a proposito della guerra tra Ucraina e Russia durante un evento on-line dell'Unione europea. "Sottolineiamo l'importanza di un solido terreno diplomatico in cui entrambe le parti in conflitto si siederanno al tavolo delle trattative, per la ragione di (ottenere) una pace giusta, duratura e onorevole", ha aggiunto, come riferisce la presidenza della Repubblica di Ankara. "È per noi importante essere inclusi in meccanismi come 'European Peace Facility', che punta a ricostruire e rivitalizzare l'Ucraina", ha aggiunto il leader turco.