Imu, ecco chi non deve pagarla entro il 16 giugno

Altro che tassa inevitabile. Sull’Imu, soprattutto quella sulla seconda casa, si gioca una partita tutta italiana. Fatta di cavilli, interpretazioni e, soprattutto, prove. Perché sì, puoi anche non pagarla. Ma devi dimostrarlo. E qui iniziano i problemi. Lo spiega bene Brocardi: il 16 giugno 2026 è la prima scadenza per l’acconto, con saldo finale il 16 dicembre. Un passaggio obbligato per chi possiede seconde case o immobili di lusso. Ma attenzione: esistono esenzioni. Solo che non sono automatiche. Il punto chiave è uno solo: non basta dire “ci vivo”.

Devi provarlo. Perché l’Imu non si paga sull’abitazione principale, cioè quella in cui “si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente”. E qui casca l’asino. Perché molti tentano di far passare una seconda casa come prima. Ma, come chiarisce l’articolo, “non è sufficiente dichiarare di abitare nella seconda casa”: serve dimostrare che la residenza è reale, non fittizia. Come? Con le prove. E non basta una carta. Servono indizi concreti, quotidiani. Tipo: il medico di base associato a quell’indirizzo, le bollette di luce, gas e acqua con consumi “regolari e costanti durante tutto l’anno”. Insomma, devi far vedere che lì ci vivi davvero. Non solo nei weekend o d’estate.