Paesi sicuri, cambia tutto: la svolta della Commissione Ue

Un'altra svolta sul fronte migranti e soprattutto sugli ingressi nei Paesi Ue. La Commissione europea propone di rivedere il concetto di Paese terzo sicuro, decretando di fatto una stretta sulle richieste di asilo. Il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri di considerare inammissibile una domanda di asilo quando i richiedenti potrebbero ricevere una protezione efficace in un paese terzo considerato sicuro per loro.

Per applicare questo concetto, il diritto dell’Ue attualmente impone alle autorità competenti in materia di asilo di dimostrare un legame tra il richiedente e il paese terzo sicuro interessato. Con le modifiche proposte i vincoli vengono allentati. Nel dettaglio, la Commissione propone che il legame tra il richiedente e il Paese terzo sicuro non sarà più obbligatorio. Gli Stati membri possono scegliere di applicare il concetto di paese terzo sicuro in presenza di un collegamento quale definito dal diritto nazionale. Anche il transito attraverso un paese terzo sicuro prima di raggiungere l’Ue può ora essere considerato un collegamento sufficiente per applicare il concetto di paese terzo sicuro. Quando non vi è alcun collegamento o transito, il concetto può essere applicato se esiste un accordo o un’intesa con un paese terzo sicuro.