Fuori dal Coro, botte e pistole: assalto dei migranti alla troupe

Faccia a faccia con gli immigranti violenti. Fortune alterne per gli inviati di Mario Giordano a Fuori dal coro, su Rete 4. Va male (e poteva finire pure peggio) al giornalista spedito a Trento, accolto da un coro «giornalista, vaffanc**». Il servizio è sullo spaccio di droga a cielo aperto. «Come mai siete qua?», domanda. «Business, spacciare», risponde placido lo straniero. La tensione sale velocemente: «Nascondi la mia faccia porca putt**», e si giunge all'aggressione fisica: «Ci stanno prendendo a bastonate, guardate cosa stanno facendo. Spray al peperoncino, lancio di bottiglia, sassi e bastonate. Questi immigrati si scagliano contro la nostra telecamera», spiega il cronista.

Un suo collega è invece a Pesaro, nelle Marche, dove un africano fuori controllo semina il terrore facendola spola una manciata di chilometri più a nord con la vicina Cattolica, in Romagna. Il ragazzotto ha un nome e cognome, Babu Yallow, e un curriculum criminale impressionante: 11 denunce per resistenza, altre per lesioni e l’aggressione ai danni di 4 poliziotti e 2 carabinieri. Si presenta con occhiali scuri sul volto, sorriso beffardo stampato in faccia, silenzi di sfida e risposte a monosillabo, sprezzanti.