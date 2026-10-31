Sondaggio, il peso dei partiti nel monitoraggio europeo: quanto vale davvero Giorgia Meloni

Fratelli d’Italia cresce anche secondo i dati raccolti da Youtrend per Europeelects, la piattaforma di analisi politica e di aggregazione di sondaggi elettorali operante in tutta l'Unione Europea e in oltre 45 Paesi e territori del continente. Il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge infatti il 28 per cento, guadagnando un punto percentuale rispetto alla precedente rilevazione del 5-6 ottobre.

Un risultato che conferma FdI saldamente al primo posto, con un vantaggio di ben otto punti sul Partito democratico. Il Pd si attesta dunque al 20 per cento, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione. Al terzo posto si trova poi il Movimento 5 Stelle, che raccoglie il 14 per cento. Per quanto riguarda gli altri partiti, Forza Italia si colloca al 7 per cento, la stessa percentuale di Futuro Nazionale, che perde però un punto.

Il calo del partito di Roberto Vannacci è ormai una costante. Alleanza Verdi e Sinistra raccoglie il 6, mentre la Lega si attesta al 5 per cento. Più distanziate Azione e Italia Viva, entrambe al 3. Seguono Ora!, Noi Moderati e ScN, tutti all’1 per cento, mentre gli altri partiti di centrosinistra raccolgono complessivamente l’1,5.