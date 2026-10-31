La foto del corteo anti-Meloni diffusa dal deputato di Avs? Generata con l'IA: la scoperta

La foto rilanciata da Francesco Emilio Borrelli? Un fake. L'immagine di un corteo con alcune persone che sfoggiano il tricolore camminano a braccetto con i poliziotti in testa, che portano il casco blu al fianco, è stata creata con l'intelligenza artificiale. Sul muro a sinistra ecco poi che spunta la scritta "Insorgete Italia unita". L’immagine viene condivisa come prova di una manifestazione, secondo alcuni post fatta a Napoli. In realtà, la scena è stata generata con gli strumenti di intelligenza artificiale di Google.
Un giorno da pecora, Scanzi: "I 5S? No, chi ho votato nel 2022. E chi mi ha chiesto di candidarmi""Li ho votati nel 2013 e nel 2018 mentre nel 2022 ho votato Avs". Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano&nb...
In uno dei post che condividono l’immagine si parla di una "manifestazione pacifica, senza scontri e senza violenza" svolta a Napoli il giorno prima. Proprio il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, sui suoi profili social, riporta il messaggio di un utente, che scrive di condividere la foto "da me realizzata" con la speranza che possa dare "il buon esempio". Il post viene a sua volta condiviso da altri utenti, i quali usano la scena per contestare il governo di Giorgia Meloni, chiedendone le dimissioni. Peccato però che nello stesso post di Borrelli si legga l’avviso "Contenuto AI".
A rendersi conto dell'accaduto, anche Pagella Politica che riporta: "Sono presenti diversi errori nell’immagine: il poliziotto sulla destra, così come altri manifestanti, ha più di cinque dita in una sola mano, e alcune delle dita sono più grandi delle altre. Poi, la testa di un manifestante sulle retrovie si fonde con la saracinesca di un negozio, alcuni volti di altre persone sono deformati e il logo della polizia presente sul cappello degli agenti non è mai lo stesso".