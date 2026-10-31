La foto del corteo anti-Meloni diffusa dal deputato di Avs? Generata con l'IA: la scoperta

"Li ho votati nel 2013 e nel 2018 mentre nel 2022 ho votato Avs". Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano&nb...

A rendersi conto dell'accaduto, anche Pagella Politica che riporta: "Sono presenti diversi errori nell’immagine: il poliziotto sulla destra, così come altri manifestanti, ha più di cinque dita in una sola mano, e alcune delle dita sono più grandi delle altre. Poi, la testa di un manifestante sulle retrovie si fonde con la saracinesca di un negozio, alcuni volti di altre persone sono deformati e il logo della polizia presente sul cappello degli agenti non è mai lo stesso".