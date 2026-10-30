Dritto e rovescio, Francesca la rossa demolita da Del Debbio: "Sai come si chiamavano?"

Francesca, attivista di sinistra, è ospite di Dritto e Rovescio, programma d’attualità e approfondimento di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio. Ed è proprio il conduttore a rimettere a posto le idee belligeranti della studentessa, ritornata sui fatti del 17 e 18 Ottobre, giustificando la violenza perpetuata nel centro di Milano. Francesca afferma: “Noi alle manifestazioni ci siamo e ci sono anche i poveri operai, perché noi lavoriamo solo per pagarci il mangiare e solo per pagarci la benzina”.

Del Debbio, allora, la contesta: “Ok, però dire che è bene che una parte della popolazione abbia paura non è corretto”. La studentessa, allora, aggiunge: “Io ho detto che è bene che il governo e la classe dirigente abbia paura. Io non ho parlato di popolo”.

Il conduttore, però, non ci sta: “Ho capito. Non cambia. Non cambia. Non è proprio che con la paura si fa la battaglia politica. Si chiama in un altro modo allora. Capito? La battaglia politica non si fa con la paura”. In sottofondo, si sente Capezzone: “Si chiamavano Brigate Rosse”.

Francesca, allora, riprende la parola: “Purtroppo abbiamo parlato fin troppo per 4 anni, non sta funzionando e quindi facciamo la violenza. Forse stavolta il governo ascolterà, speriamo”. Del Debbio, però, non si fa intenerire: “Sa quanta gente c'è che è 20 anni che non gli aumenta lo stipendio e non vuole mettere paura a nessuno?”. Francesca, però, attacca ancora: “Io ci vivo con una persona che sono 40 anni che fa l'operaia, 40 anni, e non glielo aumenta nessuno e le posso assicurare che le sue preoccupazioni di certo non sono le vetrine”.

Il conduttore toscano, però, resta della sua idea: “Sono anche dell'opinione che non si fa violenza alle vetrine o a qualsiasi altro negozio. Siamo stati i primi qui a parlare di certi fenomeni che le altre trasmissioni ritenevano troppo cheap, cioè di secondo livello. Qui se ne è parlato da quattro anni”.