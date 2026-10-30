Sondaggio Eumetra, FdI cresce ancora: Pd in calo. E Vannacci...

Testa a testa tra gli schieramenti nell'ultimo sondaggio Eumetra per Piazzapulita, realizzato il 27 e 28 ottobre. Il campo largo è al 43,5%, appena due decimi sopra i partiti di governo al 43,3%. Una distanza che sta ampiamente dentro il margine di errore. Fuori dalle due coalizioni c'è Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 6,5%, seguito da Azione al 3,2% e dagli altri partiti al 3,5%. Nella maggioranza Fratelli d'Italia guadagna 0,4 punti rispetto alla rilevazione del 21 ottobre e sale al 28,1%, restando saldamente il primo partito. Forza Italia è al 7,4% (+0,1) e la Lega al 5,8% (+0,2). Noi Moderati e Sud chiama Nord valgono l'1% ciascuno, in calo di un decimo.

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Nel campo largo il Partito Democratico è al 20,3%, in crescita di due decimi, mentre il Movimento 5 Stelle cede tre decimi e scende al 12,1%. Alleanza Verdi-Sinistra è stabile al 6,4%. Perdono qualcosa i partiti centristi della coalizione: Italia Viva scende al 2,3% (-0,1) e +Europa all'1,5% (-0,2). Il dato più rilevante riguarda Futuro Nazionale, che cala di sei decimi, dal 7,1 al 6,5%. Azione resta ferma al 3,2%.

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