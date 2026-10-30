Campo largo, programma e primarie: dopo il caos, ecco le date

I leader del Campo largo hanno "definito le prossime tappe della coalizione progressista". A comunicarlo - al termine di una call durata 3 ore - la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in una nota congiunta.
"Dalla settimana prossima - si legge - inizierà il confronto per definire il programma della coalizione entro novembre. Parteciperanno ai tavoli le forze di opposizione rappresentate in Parlamento che condividono l’urgenza di costruire un’alternativa di Governo alla destra". Ecco poi il passaggio sulle primarie: "Infine abbiamo concordato che le primarie si terranno entro il mese di febbraio con l’obbiettivo di farne un importante appuntamento di partecipazione democratica, in modo da assicurare una leadership che sia pienamente sostenuta da ogni forza del campo progressista".
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I leader del Campo largo hanno anche convocato una mobilitazione nazionale nel mese di dicembre. "Sulla scorta di quanto anticipato la settimana scorsa - si legge ancora nella nota -, abbiamo convenuto di organizzare nel mese di dicembre, mentre si discute questa pessima manovra, una mobilitazione a carattere nazionale per l'alternativa a 4 anni di governo Meloni che hanno prodotto carovita, crescita prossima alla zero e aumentato le diseguaglianze. La manifestazione sarà condivisa con le forze di opposizione e sarà aperta alle forze sociali del paese e alla società civile".