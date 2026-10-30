Campo largo, programma e primarie: dopo il caos, ecco le date

I leader del Campo largo hanno "definito le prossime tappe della coalizione progressista". A comunicarlo - al termine di una call durata 3 ore - la segretaria del Pd Elly Schlein , il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in una nota congiunta.

I leader del Campo largo hanno anche convocato una mobilitazione nazionale nel mese di dicembre. "Sulla scorta di quanto anticipato la settimana scorsa - si legge ancora nella nota -, abbiamo convenuto di organizzare nel mese di dicembre, mentre si discute questa pessima manovra, una mobilitazione a carattere nazionale per l'alternativa a 4 anni di governo Meloni che hanno prodotto carovita, crescita prossima alla zero e aumentato le diseguaglianze. La manifestazione sarà condivisa con le forze di opposizione e sarà aperta alle forze sociali del paese e alla società civile".