Intesa Sanpaolo al primo posto nella Linkedin Top Companies 2021

06 aprile 2022 a

a

a

Intesa Sanpaolo si è classificata al primo posto nella lista delle LinkedIn Top Companies 2021. La lista comprende le 25 aziende considerate dagli italiani come luoghi di lavoro che offrono le migliori prospettive di carriera.

La nuova metodologia utilizza i dati esclusivi di LinkedIn per mettere in evidenza le aziende che investono maggiormente sul proprio personale e prende in considerazione sette elementi fondamentali, ciascuno dei quali rappresenta un fattore importante per la crescita professionale:

la capacità di avanzamento

sviluppo delle competenze

stabilità dell’azienda

opportunità esterne

affinità aziendale

diversità di genere

background accademico.

Roberto Cascella, Group Head People Management and HR Transformation Intesa Sanpaolo, ha così commentato il riconoscimento:

“Sono veramente contento del risultato ottenuto nella LinkedIn Top Companies 2021. Le persone sono l’asset principale di Intesa Sanpaolo: non sono parole, ma un programma di lavoro preciso e intenso che da anni concentra attenzione e investimenti sulla crescita di ogni persona che lavora in Intesa Sanpaolo e sul suo benessere. Siamo tra i primi datori di lavoro nazionali e, con questa classifica di un professionista del settore come LinkedIn, anche il migliore”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.