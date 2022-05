Fastweb, la riqualificazione dell'area urbana di via Padova a Milano tra design sociale, inclusione e arte urbana

09 maggio 2022 a

a

a

La riqualificazione dell’area urbana di via Padova a Milano tra design sociale, inclusione e arte urbana.

Giovedì 5 e venerdì 6 maggio 40 dipendenti di Fastweb sono scesi in campo a fianco della cooperativa sociale COMIN di Milano a sostegno di “Tunnel Boulevard”, il nuovo progetto di spazio pubblico, design sociale e arte urbana che promuove relazioni di rete e inclusione sociale nell’area urbana di via Padova a Milano. In particolare, Tunnel Boulevard” intende valorizzare l’intero tragitto di via Pontano a Milano, unendo via Padova a viale Monza con un percorso ciclo-pedonale capace di creare un itinerario artistico e culturale di quartiere, impegnandosi inoltre nella riqualificazione dell’area urbana e del tunnel della ferrovia, che insieme rappresentano uno spazio di opere di street art a beneficio della vivacità espressiva della città.

In particolare, i 40 volontari di Fastweb si sono dedicati alla pulitura, preparazione e imbiancatura delle pareti del sottopasso ferroviario che, una volta completato, tornerà ad ospitare le opere di street art dell’artista italo argentino Pablo Pinxit, street e visual artist, contribuendo così a restituire uno spazio per l’espressione dell’arte visiva alla città di Milano. I dipendenti di Fastweb hanno inoltre dipinto il manto stradale di blu lungo via Pontano, colore scelto dal progetto per armonizzare il design ed i colori del nuovo spazio pubblico.

Il sostegno di Fastweb e dei suoi dipendenti all’iniziativa di riqualificazione dell’area urbana di via Padova a Milano insieme alla cooperativa sociale COMIN, rientra all’interno delle diverse attività della Settimana del Futuro di Fastweb, messe in campo su scala nazionale in virtù di “Tu sei Futuro” la nuova visione strategica a 360° di Fastweb, oggi Società Benefit, basata sul perseguimento dei più alti standard di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, oltre che sul rinnovato impegno per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con l’obiettivo di contribuire a realizzare un futuro più inclusivo, connesso ed eco sostenibile.

In questo percorso di trasformazione, con “Tu sei Futuro” Fastweb vuole ispirare e al tempo stesso coinvolgere tutte le persone dell’azienda attraverso la Settimana del Futuro: circa 3000 dipendenti su tutta Italia ed in tutte le sedi di Fastweb, da Milano, Napoli, Roma, Bari, Torino, Genova, Cagliari, Pescara, Palermo, Bologna, Catania e Sesto Fiorentino, possono dedicare 5 giorni all’anno in progetti ed attività sociali ed ambientali a favore della comunità, impegnandosi come formatori, divulgatori, volontari per interventi di riforestazione delle periferie o prendendo parte a progetti di economia circolare, diventando quindi protagonisti delle iniziative che l’azienda metterà in campo a favore della comunità.

Sono già centinaia i dipendenti di Fastweb che in questi primi mesi dell’anno hanno cominciato a impegnare le loro giornate di Settimana del Futuro in circa trenta attività diversificate su scala nazionale:

• Nell’area sociale, ad esempio, molti sono i dipendenti che hanno collaborato con associazioni, enti e onlus territoriali alla preparazione di raccolta cibo e materiale per i più bisognosi, da attività di magazzino alla distribuzione di pacchi alimentari e medicinali.

• Diversi dipendenti stanno collaborando con centri di aiuto e sostegno a giovani che vivono in situazioni disagiate, offrendo supporto nello svolgimento quotidiano dei compiti, ma anche nella gestione di attività di sport e ludiche.

• Nella diffusione di competenze digitali, i dipendenti di Fastweb si impegnano come docenti della Fastweb Digital Academy, che offre corsi gratuiti a giovani e studenti e come divulgatori presso scuole, università biblioteche, centri per anziani, charity a supporto di rifugiati. Si impegnano inoltre nella redazione di contenuti multimediali per piattaforme dedicate alle nuove tecnologie e all’innovazione.

• Nel campo del people empowerment, i dipendenti di Fastweb si trasformano inoltre in mentori per associazioni o presso Università, scuole primarie e secondarie a sostegno delle pari opportunità e dell’avvicinamento alle materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), in modo da creare tra i giovani maggiore consapevolezza e allontanare gli stereotipi che frenano le loro ambizioni.



• Per salvaguardare l’ambiente i dipendenti di Fastweb partecipano attivamente anche in interventi di riforestazione delle periferie e di intervento ambientale per la cura del verde, la pulizia di spiagge, parchi cittadini, greti dei fiumi e la rimozione di scritte vandaliche.

Chi è: Comin è una cooperativa sociale di solidarietà, fondata nel 1975 a Milano. Realizza interventi educativi a favore di bambini e famiglie in difficoltà. In concreto garantiscono sostegno educativo e alla famiglia, coesione sociale e promozione del benessere.

Attività: Progetto Tunnel Boulevard (https://www.facebook.com/tunnelboulevard) è un progetto di spazio pubblico, design sociale e arte urbana che promuove relazioni di rete e coesione sociale che interviene sull'area urbana di via Padova, più precisamente il tunnel della ferrovia e l'adiacente via Pontano (un museo a cielo aperto di opere di street art); l'attività riguarda l'imbiancatura del tunnel per terminare la galleria e la pittura del manto stradale di blu lungo tutta la via Pontano.

Quando: 5 e 6 maggio ore 10.00-18.00

Dove: Milano zona nord est



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.