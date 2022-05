Integration Heroes Match, appuntamento lunedì 23 maggio a San Siro: ecco tutti i nomi

18 maggio 2022 a

Lunedì 23 maggio si terrà a San Siro la partita delle leggende e proprio oggi Integration Heroes Match svela i nomi dei suoi protagonisti. L’incontro di beneficenza è organizzato da Samuel Eto’o che ha colto questa occasione per riunire i grandi volti della storia del calcio, quella presente e futura. Gli invitati si sono uniti per l’occasione sotto la bandiera degli Integration Heroes, squadra nata con lo scopo di veicolare il concetto di integrazione contro qualunque tipologia di discriminazione.

Tornerà a solcare il campo di San Siro lo storico capitano Javier Zanetti ma anche la Bandiera giallorossa Francesco Totti, nonché Filippo Inzaghi, oggi allenatore ma prima ancora goleador di Milan e Juventus, le ex-stelle rossonere Andrea Pirlo, Clarence Seedorf e Andriy Shevchenko, l’attaccante juventino Paulo Dybala e i due brasiliani protagonisti del Triplete interista del 2010, Júlio César e Maicon.

Ma le stelle che parteciperanno sono molte tra cui spiccano i nomi di Massimo Ambrosini, Valentina Bergamaschi, Esteban Cambiasso, Vincent Candela, Fabio Capello, Iván Ramiro Córdoba, Dida, Djorkaeff, Sébastien Frey, Marco Materazzi, Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini, Serginho, Thomas e Wesley Sneijder.

Parte del ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza a due associazion: Una è la Samuel Eto’o Foundation, che ha condotto una serie di progetti legati all’istruzione, educazione, cooperazione e sviluppo dei bambini in Camerun, utilizzando il calcio come strumento sociale, mentre La seconda è Slums Dunk di Bruno Cerella e Tommaso Marino, il primo cestista argentino in forza al Reyer Venezia Mestre, il secondo giocatore del Legnano Basket Knights. L’associazione è nata per migliorare le condizioni di vita di ragazzi e bambini che abitano le zone socialmente ed economicamente più arretrate del pianeta e ora opera attivamente anche in Italia, con progetti di rigenerazione urbana.

L’evento è stato organizzato da Stars On Field per Samuel Eto’o, con il supporto di Lega Serie A. L’agenzia di comunicazione ha creato e curato in passato anche l’evento la “Notte del Maestro”, una serata a San Siro con grandi campioni riunitisi per omaggiare Andrea Pirlo.

Per acquistare i biglietti dell’incontro è possibile accedere al canale di vendita di Vivaticket scansionando il QRcode al seguente link: https://we.tl/t-20AbrxTYKc

