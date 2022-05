Castel Sant'Angelo, inaugurata la mostra "Roma città del Giubileo"

23 maggio 2022 a

E' stata inaugurata a Roma presso il Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo una grande Mostra dal titolo: Roma città del Giubileo – Trasformazioni ed evoluzioni di una città negli Anni Santi (aperta fino a settembre). L’Evento, ideato ed organizzato dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura di Roma presieduto da Giuseppe Lepore in sinergia con la Direzione dei Musei Statali della città di Roma e del Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo diretti da Mariastella Margozzi, ed alla cui realizzazione hanno contribuito anche i docenti del corso di laurea in Architettura e Design Industriale dell’Università San Raffaele Roma, oggi è di particolare attualità soprattutto in questo momento storico, che oltre alla grande difficoltà post-pandemica, il conflitto russo-ucraino sta generando nell’opinione pubblica mondiale un grandissimo senso di disagio nel vivere la quotidianità.

