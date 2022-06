Trent'anni di "I Testa": quando un mestiere diventa arte

08 giugno 2022 a

a

a

Quest'anno compie trenta anni l’attività dei famosi “artisti del taglio” Enzo e Genny, del negozio I Testa famoso a livello nazionale e internazionale. La loro carriera di esperti, docenti e oggi anche gruppo di formazione nasce a Montesanto, nel cuore della Pigna Secca di Napoli, figli d’arte dove cominciano a piccoli passi a cercare di risollevare l’attività di famiglia.



Oggi tra i vari tagli che li hanno resi celebri, da quello fashion del 2000 ad arrivare a un taglio graduato graziato utilizzando uno strumento più chirurgico che da parrucchieri quale il bisturi.

“Il nostro percorso ha avuto - afferma Enzo Testa - una progressiva evoluzione col tempo. Da giovani abbiamo studiato, ci siamo presi un diploma di specializzazione e siamo stati a Londra per curare al meglio la nostra formazione professionale, rientrati in Italia, nel nostro negozio storico di Napoli abbiamo lanciato dei nuovi tagli che ci hanno portato ad avere un’affluenza di giovani fino alle 5:00 del mattino. Siamo saliti al Vomero, dove ora lavoriamo (via Massimo Stanzione), nel 2000 e qui abbiamo portato altre innovazioni, ma soprattutto siamo diventati anche un “gruppo di Testa” e facciamo formazione anche a livello privato”.



Oltre 40 i negozi che seguono i Testa, che nel corso della loro carriera hanno vinto a livello nazionale e regionale, sono stati per anni cercatori moda e stilisti per Matrix fino a diventare loro stessi stilisti e professionisti della formazione. “Nei nostri negozi - continua Enzo Testa - non abbiamo mai dimenticato i quattro tagli base della nostra antica professione. Sperimentiamo e realizziamo i nuovi tagli attraverso lo studio e la ricerca nel settore moda”. Molti VIP tra i loro clienti affezionati tra cui Fabio Cannavaro e Stefano De Martino passando per il grande stilista Giorgio Armani e a tantissimi altri che si affidano alla loro “Arte”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.