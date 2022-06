Ducati, apertura agli scooter elettrici: invasione nei paddock della MotoGp e della Superbike

29 giugno 2022 a

Gli scooter elettrici invadono il paddock del Motomondiale e della Superbike, grazie alla Ducati. Infatti Vmoto (società operante nel settore scooter e moto elettriche) ha siglato un accordo di sponsorizzazione proprio con la Ducati come fornitore ufficiale di scooter elettrici nel paddock per il Ducati Lenovo Team nel Campionato Mondiale MotoGP e per l’ Aruba.it Racing - Ducati Team nel Campionato Mondiale Superbike per le stagioni 2022-2023.

«La collaborazione con Ducati Corse è un punto di orgoglio per il brand Vmoto che fa della qualità un fondamento dei propri prodotti. Vedere i piloti Ducati, incluso il team tecnico, muoversi all’interno del paddock con i nostri CPx 100% elettrici, conferma ancora una volta la presenza del nostro brand premium come punto di riferimento nel settore della mobilità urbana a emissioni zero», fanno sapere dall'azienda produttrice di moto elettriche.

