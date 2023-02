Educazione, orientamento e lavoro: la società italiana di pedagogia a Bologna

02 febbraio 2023 a

a

a

La comunità pedagogica italiana si confronta sui fenomeni emergenti nel campo della formazione, dell’orientamento e del lavoro attraverso la presentazione di contributi, progetti e ricerche di particolare rilevanza. Tra emergenze, cambiamenti e futuro.

Dal 2 al 4 febbraio 2023, a Bologna, il Dipartimento di Scienze dell'educazione dell'Alma Mater ospiterà il convegno nazionale della Società Italiana di Pedagogia dal titolo ‘Sistemi educativi, Orientamento, Lavoro’ che coinvolgerà 1000 studiosi, italiani e stranieri. L’evento si aprirà giovedì 2 febbraio 2023 alle ore 14 nell’Aula Magna Piero Bertolini di via Filippo Re 6 con le sessioni parallele riservate ai soci junior. Nella prestigiosa Sala Stabat Mater dell’Archiginnasio, il 3 febbraio si terrà la tavola rotonda a cui parteciperanno Francine Julien Gauthier, Loretta Fabbri, Maria Grazia Riva, Ira Vannini, Giuseppe Zago, riconosciuti studiosi sui temi del convegno, che si articolerà in 40 sessioni tematiche su: politiche e modelli formativi, green jobs e dignità del lavoro, vulnerabilità e inclusione, NEET e nuove competenze, benessere e conciliazione lavoro‐vita‐famiglia, migrazioni e transizioni demografiche, transizione digitale e innovazione. Nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio il confronto tra dati e proiezioni, teorie e scenari alimenterà il dibattito di professori e ricercatori di pedagogia. Nel mattino di sabato 4 febbraio il convegno si chiuderà con sessioni dedicate a progetti di ricerca di particolare rilevanza in dialogo con le società scientifiche pedagogiche (CIRPED, CIRSE, SIPED, SIPEGES, SIPES, SIRD, SIREF, SIREM).

A Bologna, la comunità pedagogica per promuovere un lavoro inclusivo e di qualità, che passa attraverso la ricerca e la formazione. Voci e volti, storie e teorie, per costruire insieme il futuro di sistemi educativi, orientamento e lavoro.