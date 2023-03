Danilo Iervolino, superyacht da 47 metri: quanto costa

15 marzo 2023 a

a

a

Danilo Iervolino si è fatto un bel regalo: un superyacht da 47 metri, acquistato per circa 20 milioni di euro. Il 44enne proprietario della Salernitana e del settimanale L’Espresso riceverà l’imbarcazione entro il 15 gennaio 2024, stando a quanto si legge nel contratto di costruzione siglato con la Palumbo Superyacht Ancona srl.

Soprannominato “mister miliardo” per la cifra ricevuta dalla cessione dell’Università telematica Petaso al fondo di investimento Cvc, Iervolino ha scelto di regalarsi un Columbus Atlantique 47: si tratta di uno scafo in acciaio, lungo 47 metri e largo 9,1, il cui costo originale è di 17,5 milioni. Il prezzo è però lievitato per via di alcune modifiche chieste da Iervolino.