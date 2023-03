Casasco e Nevi sulla lotta ai disturbi alimentari: "Mai sottovalutarli"

15 marzo 2023 a

a

a

"Questa mattina abbiamo partecipato all'incontro organizzato presso la Sala della Regina della Camera dei deputati dall'Associazione Animenta in occasione della XII Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai Disturbi Alimentari". Lo scrivono in una nota congiunta Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e Presidente della Federazione italiana ed europea Medicina dello Sport e Raffaele Nevi, capogruppo di Forza Italia in Commissione Agricoltura a Montecitorio e responsabile agricoltura del partito azzurro. "Obiettivo della giornata - fanno sapere - è sensibilizzare l'opinione pubblica su un fenomeno che coinvolge tre milioni di adolescenti italiani. I disturbi alimentari non possono e non devono essere sottovalutati: se non diagnosticati e curati tempestivamente, possono causare infatti seri problemi alla salute. Si può guarire, questo deve essere il messaggio, ma soprattutto questi disturbi si possono spesso prevenire, cogliendo i campanelli di allarme: dedicando del tempo ai nostri ragazzi, prestando attenzione alle loro parole e ai loro silenzi. C'è ancora molta strada da fare: da parte nostra, ci impegniamo a mantenere alta l'attenzione sul tema".

E ancora: "Lavoreremo insieme ad Animenta e alle altre istituzioni affinché questa non resti più una epidemia silenziosa. Occorre informare correttamente le famiglie, sensibilizzare sull'alimentazione corretta, offrire percorsi di cura, sostegno psicologico e prevenzione accessibili a tutti. Un esempio da seguire è quello della Regione Lombardia: come ha spiegato oggi Simona Tironi, assessore all'Istruzione Formazione e Lavoro, è l'unica regione ad avere una legge per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, promossa proprio da lei nella scorsa legislatura. Se vogliamo davvero affrontare il fenomeno e preservare i nostri giovani, iniziative legislative come questa devono essere estese a tutto il territorio nazionale", concludono.