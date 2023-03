Marikah Bentley tra le premiate al “Doppio Senso Night Awards 2023”

27 marzo 2023 a

Domenica 12 si è tenuto, prima con la cena di gala al Loolapaloosa e poi il successivo party nella confinante discoteca Hollywood Milano, uno dei più importanti eventi dedicati al mondo dell’eros il “Doppio Senso Night Awards 2023”. Il format tv sull'eros è stato condotto dall'esperto di “adult” Massimo Bonera.

Sul sito web allestito per il Gala di consegna delle premiazioni, è stato pubblicato il lungo elenco di nomi da celebrare, suddivisi in molteplici categorie, come è standard nell'esclusivo e colorato mondo dell'intrattenimento per adulti

Tra le star più note che hanno ricevuto il premio troviamo: Rocco Siffredi, Malena e Marikah Bentley la quale si è aggiudicata il titolo di Mistress 2023. La fondatrice della Marikah Bentley Academy si è dichiarata molto soddisfatta per il traguardo ottenuto e ha voluto ringraziare tutti i suoi follower e ammiratori, nonché il suo agente Mimmo Pavese.

Milano resta dunque il centro nevralgico per tutto quello che riguarda il mondo dell’eros, non a caso proprio nel capoluogo milanese, negli anni '70 nacque l'espressione “a luce rossa” e sono diversi anni che Milano è orfana della fiera di settore, lo storico Mi-Sex.