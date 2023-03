Presidente Ancl, Dario Montanaro: tutelare i consulenti del lavoro da possibili danni da aziende di software

27 marzo 2023 a

“I consulenti del lavoro non possono continuare ad essere danneggiati dalle aziende di software che forniscono le piattaforme per l’esercizio della professione e che, alla disdetta o alla cessazione del contratto di servizi, non restituiscono i dati. Per questo avvieremo azioni per tutelare gli associati dall’egemonia delle software house“. Lo annuncia il presidente dell’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro, Dario Montanaro.

“In sostanza - prosegue - queste aziende, una volta interrotto il rapporto di collaborazione, non restituendo i dati (per esempio quelli per la predisposizione delle buste paga e delle certificazioni uniche), che appartengono ai professionisti, commettono un abuso, con conseguente danno al professionista, ai clienti, ai dipendenti interessati del trattamento dei dati personali e alla concorrenza delle imprese operanti nel settore. Per questo, tuteleremo con assistenza legale i diritti dei professionisti, e apriremo uno sportello per raccogliere tutte le segnalazioni degli iscritti su eventuali comportamenti scorretti da parte delle software house, e per fornire agli associati i suggerimenti sulle clausole dei contratti che li tutelino dal mancato rispetto dei contratti”.