Carosello del San Raffaele di Viterbo: equitazione e inclusione

01 aprile 2023

Il Carosello dell'inclusione del San Raffaele di Viterbo: ragazzi normodotati e con diverse abilità uniti dall'amore per l'equitazione e le coreografie mozzafiato a cavallo. Sedici binomi e un calesse, da piazza di Siena al Circo Massimo fino ai pratoni, "cavalcando la solidarietà oltre gli ostacoli", come spiega Monica Matano in un servizio per TgSport su Rai 2. Una iniziativa, quella del centro equestre, nata a fine anni 80 con l'obiettivo di portare i giovani pazienti del San Raffaele di Viterbo fuori, nella società, e che ha portato i normodotati "dentro" il maneggio.