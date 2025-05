ADM: Alesse rinnova normativa su uso divise

Il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Alesse, tramite determinazione direttoriale, ha riformato la normativa relativa all’utilizzo delle divise da parte dei funzionari dell’Amministrazione e ha introdotto ulteriori importanti novità al riguardo. Alesse, infatti, ha prescritto “abiti civili” al “personale dell’Agenzia destinato ad attività di controllo o antifrode in ambito doganale al di fuori dagli spazi doganali e in materia di accise e di giochi”, ciò per turbare il meno possibile lo svolgimento delle attività economiche e le relazioni commerciali e professionali del contribuente.

L’uso della divisa verrà, quindi, consentito solo al personale con qualifica inferiore a quella di “dirigente” e in servizio presso gli spazi doganali di porti, aeroporti e luoghi di frontiera, oltre che nei servizi di controllo del traffico internazionale di merci e nel traffico internazionale dei viaggiatori, tutto questo a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare l’immediata riconoscibilità della propria appartenenza all’ADM. Con tale provvedimento, di fatto, si superano alcune criticità e si ribadisce l’importanza e la centralità dell’Agenzia in quanto emanazione diretta del Ministero dell’Economia e della Finanze.