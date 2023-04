Area Calcio Andora, Chiaffitella sicuro del passaggio societario: "Accordo raggiunto a febbraio"

21 aprile 2023 a

a

a

Domani, sabato 22 aprile, è una giornata decisiva per l'Area Calcio Andora: nel pomeriggio previsto il Consiglio direttivo che deciderà quale cordata prenderà il posto dell'attuale organigramma. Nelle ultime ore si è fatto avanti l'imprenditore Aga, a cui nella mattinata di oggi, venerdì 21 aprile, ha risposto Davide Chiaffitella.

"Sostanzialmente i contatti con l'attuale dirigenza vanno avanti da più di due mesi", spiega Chiaffitella. E ancora: "Precisamente la mail con l'accordo sancito è arrivata il 22 febbraio, con l'avvallo di Beppe Micucci, Alfonso Lo Re, Luca Guardone e Sergio Oneglio. Da quel momento ci siamo subito messi al lavoro, anche per organizzare i camp che si terranno nella prossima estate. Lo scorso sette aprile, invece, ho avuto un incontro personale con Micucci, Lo Re e Guardone, a cui è seguito una settimana più tardi un nuovo summit con buona parte del direttivo. Abbiamo illustrato loro la nostra progettualità ed abbiamo riscontrato entusiasmo per gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Prosegue Chiaffitella: "Ho stima di tutti e tre i dirigenti e non ho dubbi che rispettino il loro impegno: sostanzialmente non mi aspetto sorprese dalla riunione di domani. I nostri progetti? Far tornare i ragazzi di Andora all'interno delle nostre leve e arrivare in Serie D tra 10 anni con i giocatori della nostra cittadina, rievocando gli anni più belli della nostra realtà. Oltre al direttivo avremo anche l'aiuto di un amico fraterno come Carlo Pinsoglio. Ovviamente non avrà compiti diretti, visto il suo impegno con la Juventus, ma il suo sostegno e la sua esperienza non potranno che darci una grossa mano. L'auspicio è che in futuro il suo coinvolgimento possa essere ancora più forte. Proporremo anche iniziative collaterali a livello ludico ed educativo, a partire dai camp, come detto in precedenza, già organizzati per l'estate 2023. A seguire il Consiglio Direttivo, persone di grande fiducia e di altrettanta competenza calcistica. Le porte al contempo restano aperte per l'attuale dirigenza nel caso volesse accompagnarci in questa nuova avventura", conclude Chiaffitella