Stefano Signoroni, dal Circolo dei Mondiali al Blue Note

In giorni in cui son tutti lì a ragionare di spunta blu (ma veramente siamo messi così?) c’è un Blue con non sbaglia una virgola. Anzi, una nota. Perché il Blue note di Milano, tempio del jazz e non solo, riesce a non andare mai fuori tempo. E da vent’anni a questa parte propone grandi appuntamenti e concerti di altissimo livello. Accanto ai quali, ora, mette eventi vocati alla scoperta di personaggi di grande talento, ma forse sconosciuti al grande pubblico. E così venerdì sera, con un tocco di eleganza, il locale milanese ha fatto salire sul palco Stefano Signoroni (foto da http://www.stefanosignoroni.com/mc ), un musicista del quale dovremmo avere la foto nella bacheca dei preferiti. D’accordo, la fortunata partecipazione televisiva al programma Il circolo dei Mondiali su Rai Uno, un po’ di tempo fa, gli ha garantito una certa popolarità, mettendo in evidenza, (se ce ne fosse ancora bisogno) la sua statura artistica. Ma c’è un dettaglio che permette a Signoroni, crooner lodigiano ma cittadino del mondo delle sette note, di staccare i piedi da terra e volare sopra: la collaborazione con Paolo Jannacci, figlio talentuoso del grande Enzo.

Si deve a questo musicista, di giorno medico genetista (come Enzo Jannacci, uomini con la vita spesa sul binario parallelo della passione e della ragione) la realizzazione di omaggio a due grandi milanesi come Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci, all’epoca del loro sodalizio con il nome I due corsari. Il brano scelto è Una fetta di limone che Signoroni ha realizzato insieme a Paolo Jannacci, il figlio di Enzo: un’amicizia nata qualche anno fa, quando il musicista lodigiano aveva invitato Paolo a esibirsi in concerto per i pazienti presso l’Istituto Nazionale dei Tumori, nell’ambito della manifestazione “Notte su un tetto che scotta” (Stefano ha due Lauree in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, un master di secondo livello in Genetica Oncologica e presta consulenza presso l’Unità Tumori Ereditari della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano) . Al Blue Note Signoroni, cantante, pianista ed entertainer ha proposto una serata dal gusto vintage, di grande impatto e divertimento, in bilico tra canzoni ricercate e brani conosciutissimi. Uno show che spazia dallo swing al pop raffinato senza tralasciare gli ultimi singoli di recente pubblicazione.

Un repertorio accattivante che ripercorre la musica dagli anni ’60 ad oggi capace di far vivere al pubblico uno spettacolo nello spettacolo. Sul palco insieme a lui la sua The MC Band (Flavio Scopaz - basso, Tommaso Ruggeri - batteria, Giacomo Ruggeri - chitarra, Giuliano Lecis - tastiere, Daniele Moretto - tromba, Daniele Comoglio - sax, Andrea Andreoli - trombone); con loro Signoroni porterà sul palco l’elegante mix di suoni che caratterizza il suo repertorio - dallo swing, al pop internazionale, passando per le più belle melodie italiane. Ecco, se vi capita di vedere un manifesto a giro, in cui si annuncia un suo concerto, non perderlo. È davvero una gran cura, per l’anima e il corpo…