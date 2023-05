Chi è Gian Pietro Beltrando, l'imprenditore che ha digitalizzato il settore finanziario

Francesco Fredella 03 maggio 2023 a

Gian Pietro Beltrando, 26 anni, CEO dal 2018 di molteplici aziende ( in vari rami ed asset ), rifletteva su questo quando ha deciso di usare i social per comunicare in modo differente e più vicino ai giovani, il settore finanziario ed imprenditoriale.

Per i suoi follower su Instagram e YouTube crea contenuti video, altamente virali in cui svela quello che qualsiasi imprenditore sul territorio italiano vorrebbe sapere prima dell’inizio della propria carriera.

Ricopre, insomma, le veci dell’ imprenditore, dispensando idee e consigli preziosi sulla scelta strategica aziendale, finanziaria, personale ed aziendale . Con piglio deciso e grande passione.

“Da bambino ho avuto un’infanzia molto complessa : che mi ha obbligato ad impegnarmi e lavorare duramente” racconta Gian Pietro Beltrando.

Dopo essersi formato dai migliori mentori e consulenti del settore in Italia ed all’estero, decise di studiare strategie finanziarie. "Questa scelta mi ha permesso di maturare un’ampia visione del business, in molteplici settori sotto un profilo economico e finanziario e si è rivelata poi di aiuto anche per il lato più tecnico della mia professione”.

Nel 2018 è quindi diventato amministratore delegato della sua prima start up , dove ha portato nuove idee, unendo la finanza all’imprenditoria e realizzato l’exit dalla vendita due anni dopo ad un gruppo. E questo, in parte, anche grazie ai social, dove è diventato in pochi anni un punto di svolta per i giovani .

per la sua capacità di parlare senza filtri: “Racconto fluidamente concetti chiave, momenti aspirazionali, per cui moltissimi giovani amano guardare i miei contenuti indipendentemente dal fatto che debbano posizionarsi nella vita come persone in carriera o meno. Oltre a questo, penso apprezzino il mio spalancare le porte di un mondo un po’ esclusivo, complesso forse, in modo strategico ma semplice, raccontando anche i possibili inconvenienti che ogni giorno possono incombere”.

Il mondo finanziario è unico: in grado di permetterti indipendenza, consapevolezza e gestione. “Abbiamo seguito più di 9000 persone in questo settore con ottimi risultati” racconta Gian Pietro .

Oltre al merito di essere stato in Italia uno dei primi influencer di settore,Gian Pietro ha contribuito alla digitalizzazione di un settore prima poco conosciuto nel mondo online, almeno dai giovanissimi.

E in futuro? “Ho tantissimi progetti, nonostante io abbia diversificato in modo razionale, acquistando quote di svariate aziende in più settori e costituito più aziende, quello più grande è quello di vedere crescere la mia realtà a livello internazionale e riuscire a portare nel settore proposte nuove, che leghino il mondo finance e quello imprenditoriale, con progetti inaspettati”.