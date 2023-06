Rosario Albanese: "Ho iniziato per gioco, ora sogno il cinema"

08 giugno 2023 a

Imprenditore romano nel settore della grafica pubblicitaria, 39 anni. Inciampa per caso nel mondo dei social, per gioco, quando Jessica Morlacchi, noto volto televisivo ha deciso di coinvolgerlo in alcuni dei suoi video. La sua presenza nei video ha subito interessato un ampio pubblico, da l'idea di continuare, di studiare nuovi contenuti da divulgare. Una coppia simpatica, che ha come missione quella di portare sorrisi attraverso i social, nelle case, una passione che non esclude possa diventare un lavoro.

Tra i tanti followers e sostenitori anche dei maestri come Vanzina, uno dei suoi idoli ed il sogno di recitare un giorno in uno dei suoi film. L'allievo ha superato il maestro, scherza Jessica "ormai riconoscono più lui che me". Insomma, su Roma, non c'è un giovane che non conosca Rosario Albenese e che non ha sorriso davanti un suo video, e questo è la dimostrazione che coltivare con passione i propri interessi, credere nei propri sogni, paga. Mai avrebbe immaginato un successo simile eppure oggi, con 6 milioni di visualizzazioni raggiunte su Instagram un piccolo passo verso il sogno è stato fatto. Successi, se pur piccoli, che dedica ai suoi miti: Carlo Verdone, Gigi Proietti e Christian de Sica.