Fabio Fognini annuncia il ritiro: "Saranno i miei ultimi Internazionali d'Italia"

" Saranno i miei ultimi Internazionali d'Italia ". Lo ha annunciato Fabio Fognini a Sky Sport. Oggi il tennista ligure è al numero 107 del ranking Atp e ha raggiunto a Roma i quarti di finale nel 2018. "Voglio dare spazio ai giovani, è giusto così. Ho fatto una bellissima carriera e sono contento, ma come in tutte le cose c'è un inizio e una fine ", ha aggiunto in attesa dell'esordio di domani contro il britannico Jacob Fearnley.

“Onestamente questi tre mesi li abbiamo provati a gestire nella miglior maniera possibile. A volte sono rimasto un po' sorpreso sentire da alcuni nel settore dire che quasi è stato un vantaggio questi tre mesi di stop, perché non ho mai visto nessuno. rendere una pausa dall'Australia fino a Roma volontariamente. Altrimenti lo avrebbero fatto tutti”. Così Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, in un punto stampa agli Internazionali. “Come tutte le cose proviamo a prendere la cosa positivamente, e vedere il bicchiere mezzo pieno e cercare di lavorare su quello che si può lavorare, però sappiamo che arriviamo qua senza partite. L’ultimo torneo è stato in Australia ma prima c'è stato il Master, negli ultimi cinque mesi abbiamo fatto solo due tornei. E questo sicuramente non è un vantaggio. Le prime partite saranno fondamentali per prendere il ritmo e quant'altro. Proviamo a fare più partite possibili qui per arrivare al Roland Garros in forma”, ha aggiunto.