Inter-Barcellona, bordata di fischi su Yamal: come reagisce...

Uscito di scena in semifinale, ma comunque tra gli applausi per una prestazione super sia all’andata sia al ritorno. Lamine Yamal è uno dei volti sorprendenti di questo Inter-Barcellona, che ha visto i nerazzurri trionfare per 4-3 a San Siro e accedere così alla finale di Champions in programma a Monaco di Baviera contro la vincente di Psg e Monaco.

Prima della partita alcuni giocatori sono stati mandati in campo per la pitch inspection di rito, prima di prepararsi per il riscaldamento, e la bionda chioma della giovane stella spicca su tutti in campo. Per questo, i tifosi nerazzurri gli hanno concesso lunghi fischi ma il giovane talento spagnolo non ha fatto una piega rispondendo con degli applausi ironici e prendendola a ridere.