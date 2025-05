Sinner, il colpo a sorpresa fa impazzire Vagnozzi

Un nastro più fortunato che mai per Jannik Sinner , baciato dalla Dea bendata quando si è trattato di scambiare alcuni colpi con il suo coach, Simone Vagnozzi, in un allenamento prima degli Internazionali d’Italia a Roma. L'epilogo del colpo di Jannik, che ha innervosito il suo allenatore, con le mani in testa, è stato ripreso con un video dall’altro allenatore Darren Cahill, che lascerà lo staff del tennista altoatesino a fine stagione per godersi la meritata pensione.

Intanto l’augurio di Sinner, per il via di Roma, “è passare il primo turno e vedere cosa succede — ha detto durante la conferenza stampa — Devo dire che ho basse aspettative in questo torneo. Sono stato fermo così a lungo e non ho alcun feedback di come giocherò. L’obiettivo sarà Parigi, non sono qui per battere chiunque”. Se il primo grande appuntamento per lui sarà il Roland Garros, la voglia è comunque quella di fare bene nel torneo di casa, a Roma, a due passi dal Foro Olimpico. Il difficile secondo lui “è iniziare un nuovo torneo e riprendere confidenza con i suoi ritmi — ha aggiunto — Ma siamo molto tranquilli, stiamo bene fisicamente e mentalmente, siamo riposati, cosa che ci ripagherà anche a fine stagione”. Per poi concludere sulla possibile relazione con la modella russa Lara Leito: “So che c’è molta attenzione, anche fuori dal campo. Sono stato molto sorpreso di vedere alcune foto… Ve lo dico: non ho una relazione”.



Clicca qui per guardare il video del colpo di Sinner