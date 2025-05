Boldrini in tilt sulla Meloni: "Faccia qualcosa per la guerra India-Pakistan"

Laura Boldrini usa anche l'attacco dell'India sul Pakistan per criticare Giorgia Meloni. "La notizia dei bombardamenti condotti dall’India in nove località pakistane, e della conseguente reazione militare del Pakistan, desta profonda preoccupazione. Non si tratta di piccole scaramucce, ma di un’escalation pericolosa tra due potenze nucleari: un rischio altissimo per la sicurezza regionale e globale. Il mondo non può permettersi nuove guerre. Serve più diplomazia, più politica, più responsabilità. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, è già intervenuto richiamando alla massima cautela: è un appello che l’intera comunità internazionale deve raccogliere, a partire dal governo italiano".

Con queste parole la deputata del Partito democratico è intervenuta questa mattina in Aula alla Camera, chiedendo alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di "intervenire e riferire in Parlamento su come il governo italiano intende contribuire a una soluzione diplomatica rapida ed efficace".