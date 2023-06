Btp, Fazzolari entusiasta: è la prova che famiglie scommettono su solidità Stato

09 giugno 2023 a

a

a

Giovanbattista Fazzolari esulta: "Grandissima soddisfazione per la chiusura da record dell'asta del primo BTp Valore, che ha raccolto oltre 18 miliardi di euro di ordini tra i piccoli risparmiatori". Il sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo, interpellato dall'Ansa, ricorda "il successo di questa operazione". Un successo che "testimonia la crescente propensione delle famiglie italiane a scommettere sulla solidità dello Stato". E ancora: "È segno che la gestione delle finanze pubbliche del governo Meloni sta incidendo in maniera più che positiva sul clima di fiducia, come già evidenziato dai circa 10 miliardi raccolti a marzo scorso dai BTp Italia", osserva Fazzolari, che aggiunge: "La clamorosa riuscita dei BTp Valore, adesso, ci incoraggia a proseguire nel percorso di accrescimento della quota di debito pubblico nelle mani dei piccoli risparmiatori, andando progressivamente a depotenziare il rischio di fenomeni speculativi". "Doverosi complimenti per il risultato al ministro Giorgetti e all'intera squadra del Mef", conclude.