L'Assemblea di Assocostieri discute della logistica energetica: “Asset strategico del Mediterraneo”

21 giugno 2023 a

a

a

Si è tenuta martedì 20 giugno alla Sala Orlando di Confcommercio a Roma, l’Assemblea annuale di Assocostieri, l’Associazione di riferimento per le aziende che operano nel settore della logistica energetica nata nel 1983. Un evento quest’anno particolarmente sentito per l’Associazione, che ha compiuto i suoi 40 anni di attività. L’Associazione ha provveduto ad eleggere il nuovo presidente Elio Ruggeri e il nuovo Consiglio Direttivo composto dai Vicepresidente, Donato Ammaturo di Ludoil, Fabrizio Mattana di Edison, Diamante Menale di Energas e i consiglieri Alfredo Balena di Adriatic LNG, Filippo Cavalli di Butangas, Pasquale Fontana di Italcost, Emanuele Jacorossi di Jenergy, Mattia Picco di Axpo, Marika Venturi di Olt offshore LNG e il Direttore Generale Dario Soria. La Conferenza si è aperta con i saluti del Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. “Una logistica energetica avanzata, rappresentata da Assocostieri, garantisce lo stoccaggio e la distribuzione in piena sicurezza dei prodotti energetici”, ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a cui sono stati affidati i saluti istituzionali.

I lavori hanno avuto inizio con la relazione del Presidente di Assocostieri, Diamante Menale. Dopo il momento celebrativo dell’Assemblea privata, che ha ricordato storici presidenti e direttori generali come il dottor Francesco Sensi e la dottoressa Maria Rosaria di Somma, Menale ha sottolineato: “Sarà necessario accompagnare la definizione degli obiettivi del Pniec, in corso di aggiornamento, e le opportunità offerte dal Pnrr con la necessaria speditezza ed efficacia dei procedimenti amministrativi e concessori”. Il Presidente ha inoltre messo in evidenza come in tale contesto: “alcuni provvedimenti, la definizione delle linee guida per il bunkeraggio e l’esenzione d’accisa per il Gnl, Gpl e tutti i combustibili per il bunkeraggio marino non possono più attendere”. Il Direttore generale di Assocostieri, l’avvocato Dario Soria, intervenuto nel corso della seconda tavola rotonda dedicata all’evoluzione del settore energetico sulla base del Decreto carburanti, delle imposte ambientalmente orientate e del tema degli extraprofitti, ha evidenziato la delicatezza dell’uso della leva fiscale nel settore energetico e l’importanza di modulare, nella delega fiscale, la fiscalità indiretta a mezzo accisa, per favorire i combustibili di transizione come il Gpl, il Gnl, i biocarburanti e il biometano. “È necessario evitare esperienze infauste – ha sottolineato – come quelle dei contributi straordinari e di solidarietà definiti dal Governo Draghi prima e dal Governo Meloni poi”.

Al termine della Conferenza, il neoeletto Presidente di Assocostieri, Elio Ruggeri di Snam, ha rivolto un sentito messaggio a tutti i presenti all’Assemblea e a tutti gli stakeholder coinvolti nelle sfide della transizione energetica: “Guardare al futuro con coraggio, impegno e lungimiranza. Lo abbiamo ascoltato nel corso della nostra Assemblea che le infrastrutture della logistica petrolifera e della logistica energetica sono destinate a mantenere un ruolo strategico negli approvvigionamenti e nella sicurezza del nostro Paese. Da questa sicurezza – ha sottolineato – dobbiamo trarre nuova linfa per i necessari investimenti nell’ammodernamento e nella riconversione della distribuzione primaria e secondaria, al fine di contribuire ad una riduzione dei prezzi e alla capillarità della distribuzione. Su questi temi saremo molto attivi, per far sì che Assocostieri cresca e si affermi sempre più come la casa della logistica energetica nazionale”. Assocostieri ha consegnato all’ingresso dell’Assemblea le linee guida per il processo autorizzativo delle infrastrutture energetiche strategiche e il vademecum per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili in ambito portuale. A breve, inoltre, sarà divulgato l’aggiornamento del censimento delle infrastrutture energetiche curato da Assocostieri. L’iniziativa è stata patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e con il supporto di Adriatic Lng, ButanGas, Edison, EnerGas, Jenergy, Italcost, Ludoil, Olt Offshore Lng Toscana e Snam. Il workshop è stato organizzato con la partecipazione di Alpha Trading, Beyfin, Caviro Extra, Getoil e in collaborazione con Ifec, Wec, ConferenzaGnl e Bfwe.



Agenzia Nova