Europei di nuoto, Quadarella ancora d'oro nei 400 stile: "Mi impressiona la costanza"

Simona Quadarella ha conquistato la medaglia d'oro nei 400 sl agli Europei di Nuoto. L'azzurra, oro negli 800 e nei 1.500 fa tripletta e con uno straordinario finale e una prestazione superlativa chiusa on 4'01"34 precede le tedesche Isabel Gose (4'02"41) e Maya Werner (4'03"73) costruendo un successo netto contro avversarie di altissimo livello. Nella penultima vasca ha raggiunto e superato Werner, e poi nell'ultima ha staccato staccare nettamente Gose che aveva condotto fino a quel momento. L'Italia torna al momento di nuovo in testa al medagliere: pareggiato il numero di ori della Gran Bretagna (13), ma con 9 argenti in più (13 a 4). Per l'atleta romana è l'undicesima medaglia d'oro agli Europei. A Parigi l'azzurra in questa settimana da sogno aveva già vinto per la quarta volta in carriera la medaglia d'oro negli 800 metri stile libero e nei 1500 metri stile libero (in 15'46"22, nuovo record dei campionati).

"Ho cercato di aspettare il più possibile, anche se a un certo punto non pensavo di vincere perché sembrava che le mie avversarie non mollassero niente", confessa Simona a bordo vasca. "Non mi aspettavo neanche io di tirare fuori questa prestazione, ma ce l'ho fatta. La cosa che più mi impressiona è la costanza e riuscire sempre a stare lì, magari anche con qualche difficoltà come nei 1500, dove non ero così contenta del mio tempo nonostante l'oro. Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, adesso ho trovato la chiave giusta".

Brilla d'argento invece la domenica di Thomas Ceccon a Parigi. L'azzurro, superato per un centesimo, ha chiuso infatti al secondo posto i 100 metri dorso. L'oro è andato al greco Apostolos Christou, il bronzo al russo Pavel Samusenko. Altro argento per l'Italia nella staffetta 4x100 mista uomini: Thomas Ceccon, Nicolo Martinenghi, Alberto Razzetti e Carlos D'Ambrosio in 3'28"86 arrivano secondi dietro soltanto alla Russia, bronzo alla Francia.