Novak Djokovic si sente male: paura a Cincinnati, cosa è successo

Novak Djokovic saluta il Masters 1000 di Cincinnati al primo turno, sconfitto dall’argentino Thiago Tirante con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4. Una partita condizionata dalle difficili condizioni climatiche: caldo e umidità hanno messo in seria difficoltà il campione serbo, costretto più volte a piegarsi sul campo e a chiedere un medical timeout dopo un game durato 18 minuti. Durante la pausa Djokovic ha anche vomitato su un asciugamano.

Al termine dell’incontro, il 39enne ha lasciato intendere che potrebbe essere stata la sua ultima apparizione a Cincinnati: «Sembra proprio che non tornerò a giocare qui, purtroppo». Il serbo, tre volte vincitore del torneo nel 2018, 2020 e 2023, ha spiegato che le condizioni ambientali hanno aggravato un problema di salute che, secondo le sue parole, lo condiziona da circa due anni soprattutto quando le temperature sono elevate e l’umidità è alta.

Per Djokovic si tratta della prima partita dopo la semifinale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner. Tra gli italiani sorride invece Flavio Cobolli, che supera Miomir Kecmanovic in rimonta e accede al terzo turno. Eliminati Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, quest’ultimo sconfitto da Jiri Lehecka. Spettacolare anche la rimonta dello spagnolo Rafa Jodar, capace di recuperare da 1-5 nel terzo set contro Denis Shapovalov e vincere sei game consecutivi. Buona la partenza di Alexander Zverev, che supera Cameron Norrie in tre set al termine di una sfida conclusa a tarda notte.