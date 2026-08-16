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Angelo Bonelli, alla carica contro Meloni e governo: "Quanto ci costa il caldo, ladri di futuro"

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domenica 16 agosto 2026
Angelo Bonelli, alla carica contro Meloni e governo: "Quanto ci costa il caldo, ladri di futuro"

2' di lettura

"Giorgia Meloni continua in Europa a fare la guerra alle politiche climatiche, dimostrando nei fatti di essere nemica dell'ambiente e degli interessi dell'Italia": Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi, torna alla carica contro la premier. In una nota la prende di mira sottolineando: "Ha contrastato il Green Deal e la legge europea sul ripristino della natura, mentre in Italia la destra modifica la legge 157/92, aprendo alla caccia nei parchi e colpendo la tutela delle specie protette. Per conquistare i voti di inquinatori e cacciatori stanno svendendo natura, ambiente e futuro, lasciando continuare a fare profitti a chi dalla crisi climatica guadagna".

"Ora i numeri mostrano quanto questa politica sia irresponsabile - ha proseguito il deputato di Avs -. Secondo lo studio di Triodos Bank, il caldo estremo costa all'Europa circa 180 miliardi di euro, oltre l'1% del Pil. L'Italia è tra i Paesi più colpiti, dopo la Francia, con un danno stimato intorno ai 22 miliardi di euro: praticamente una legge di bilancio". E ancora: "Il conto arriva dalla siccità che distrugge i raccolti e rende i fiumi non navigabili, dagli incendi, dall'aumento dei consumi elettrici per il raffrescamento, dalle difficoltà della produzione energetica, dalla maggiore pressione sul sistema sanitario e dal crollo della produttività del lavoro con temperature oltre i 30 e i 40 gradi. A questo si aggiungono migliaia di morti attribuite al caldo estremo e centinaia di migliaia di ettari già bruciati in Europa".

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Infine, ha chiosato: "L'inazione climatica e l'egoismo della destra sono intollerabili. Mentre la crisi climatica produce danni pari a una manovra economica, Meloni continua a sabotare le politiche necessarie per affrontarla. Sono irresponsabili e ladri di futuro". 

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