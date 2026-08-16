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Europei nuoto, Pilato argento nei 50 rana: "Questo centesimo mi perseguita"

domenica 16 agosto 2026
Europei nuoto, Pilato argento nei 50 rana: "Questo centesimo mi perseguita"

1' di lettura

Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 rana agli Europei di nuoto. L'azzurra, che era tra le favorite, è stata preceduta per un centesimo dalla lituana Ruta Meilutyte che ha chiuso in 29"93. Bronzo all'irlandese Mona McSharry (29"95). "Questo centesimo mi perseguita. Sono comunque contenta, tre volte sotto i 30" anche se di poco è importante. Sicuramente è l'inizio di un percorso, ovvio mi sarebbe piaciuto vincere ma va bene così. Penso sia un punto di partenza, ho cambiato tutto quest'anno e va bene così", ha commentato l'azzurra dopo la gara. 

Alberto Razzetti invece resta giù dal podio nei 200 misti. L’azzurro ha chiuso 1’56"60, ad un soffio dal record personale. Oro all'ungherse Huberto Kos in 1"5424, argento all spagnolo Hugo Gonzalez de Oliveira (1'54"44), bronzo al russo Mikhail Shcherbakov (1'56"16). Mentre Paola Borrelli si è piazzata al sesto posto nella finale dei 200 farfalla. Oro alla britannica Keanna Macinnes in 2'05"90, davanti alla danese Helena Bach (2'06"14) e alla spagnola Laura Cabanes Garzas (2'07"21). L'azzurra ha chiuso con 2'08"23.

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