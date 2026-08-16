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Jannik Sinner, tam tam impazzito a Torino: dove ha passato il Ferragosto

domenica 16 agosto 2026
Jannik Sinner, tam tam impazzito a Torino: dove ha passato il Ferragosto

2' di lettura

Per la prima volta dopo diversi anni, Jannik Sinner festeggerà il compleanno in Europa, lontano dai campi americani. Il numero uno del mondo compie 25 anni il 16 agosto e ha scelto di sfruttare ogni giorno disponibile per recuperare dal problema al ginocchio destro, che lo ha costretto a rinunciare al secondo Masters 1000 nordamericano in preparazione allo US Open.

Sinner si è sottoposto a un consulto alla Physioclinic di Milano e a sedute di fisioterapia al JMedical di Torino, oltre a trattamenti con onde d’urto per contrastare l’infiammazione. La partenza per New York è prevista per la prossima settimana, ma prima il campione altoatesino dovrà valutare attentamente le proprie condizioni e capire quando tornare ad allenarsi sul cemento.

Lo US Open, in programma a partire dalla fine di agosto, rappresenterà una sfida particolarmente impegnativa: per conquistare il titolo servono sette vittorie in due settimane, con partite al meglio dei cinque set. Arrivare a Flushing Meadows senza essere vicino alla migliore condizione fisica sarebbe quindi un rischio.

Resta inoltre incerta la partecipazione di Carlos Alcaraz, alle prese a sua volta con problemi fisici. L’eventuale assenza dello spagnolo cambierebbe ulteriormente gli equilibri del torneo.

Il compleanno europeo rappresenta una novità per Sinner, abituato negli ultimi anni a festeggiare negli Stati Uniti durante il torneo di Cincinnati. L’ultima volta lontano dall’Ohio risale al 2020, quando il Masters 1000 fu trasferito nella bolla di New York a causa della pandemia. Ora il suo unico obiettivo è recuperare completamente e arrivare pronto al grande appuntamento di Flushing Meadows.

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