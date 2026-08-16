Cristiano Ronaldo sgancia la bomba: "Il mio ultimo anno di calcio"

Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha sposato Georgina Rodriguez con nozze blindatissime in Portogallo, sgancia la bomba: questo sarà "probabilmente" il suo ultimo anno da calciatore professionista. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, lo ha detto in un'intervista a Vogue pubblicata oggi. "Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha detto. Già in precedenza, comunque, Ronaldo aveva parlato di un possibile ritiro "presto" o entro "uno o due anni".
Il portoghese, autore in carriera di oltre 950 gol tra club e nazionale, ha aggiunto di avere già "tutto pianificato" per la vita dopo il calcio. "Ho così tante cose con cui tenermi occupato che è difficile indicarne soltanto una", ha spiegato, citando tra le sue passioni i viaggi e il padel. "Poiché il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in diversi modi, non soltanto con una cosa".
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L'ex attaccante di Manchester United, Real Madrid e Juventus ha sposato martedì scorso, con una cerimonia intima nella località portoghese di Cascais, la compagna di lunga data Georgina Rodriguez. Ronaldo, inoltre, ha spiegato di voler "continuare a godermi ciò che ho guadagnato, ciò che abbiamo guadagnato. Perché, dopotutto, sono stati 25 anni con molti sacrifici". Dopo aver guidato il Portogallo fino agli ottavi di finale del suo ultimo Mondiale, disputato questa estate, Ronaldo è ora atteso dall'Al Nassr per l'inizio della nuova stagione del Campionato saudita.