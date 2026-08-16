Cristiano Ronaldo sgancia la bomba: "Il mio ultimo anno di calcio"

Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha sposato Georgina Rodriguez con nozze blindatissime in Portogallo, sgancia la bomba: questo sarà "probabilmente" il suo ultimo anno da calciatore professionista. Il fuoriclasse portoghese, 41 anni, lo ha detto in un'intervista a Vogue pubblicata oggi. "Questo è probabilmente il mio ultimo anno di calcio e voglio lasciare un'eredità spettacolare", ha detto. Già in precedenza, comunque, Ronaldo aveva parlato di un possibile ritiro "presto" o entro "uno o due anni".

Il portoghese, autore in carriera di oltre 950 gol tra club e nazionale, ha aggiunto di avere già "tutto pianificato" per la vita dopo il calcio. "Ho così tante cose con cui tenermi occupato che è difficile indicarne soltanto una", ha spiegato, citando tra le sue passioni i viaggi e il padel. "Poiché il calcio potrebbe lasciare un grande vuoto, bisogna riempire il proprio tempo in diversi modi, non soltanto con una cosa".