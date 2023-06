22 giugno 2023 a

È nato One Health, l’intergruppo parlamentare per la tutela della salute ambientale, animale e delle persone, promosso dagli onorevoli Luciano Ciocchetti e Ylenja Lucaselli. Al suo battesimo, One Health – che ad oggi vede iscritti già 26 parlamentari di tutti i partiti – ha riscosso un grandissimo successo, richiamando accademici, presidenti di fondazioni e associazioni, giornalisti e addetti ai lavori che hanno affollato la Sala del Mappamondo alla Camera.

‘One Health’ - oggi presentato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dell'Italia Pichetto Fratin - promuoverà discussioni trasparenti, imparziali e concrete, tutte sostenute e avvalorate dal mondo scientifico, con lo scopo, vista la loro forte interconnessione, di scrivere norme che integrino olisticamente i temi della salute. L’Intergruppo sarà supportato da un Comitato Tecnico-Scientifico di esperti di diverse discipline con il compito di proporre argomenti di discussione e approfondimenti e di promuovere un’attenta valutazione dello stato dell’arte sul tema, in termini legislativi, socioeconomici e culturali, scientifici e tecnologici.

“Abbiamo toccato con mano l’impatto che ha avuto un virus animale sulla salute umana: è arrivato il momento di unire le forze e disegnare una strategia integrata italiana per la difesa della salute umana, animale e ambientale, alle prese con i sempre più evidenti sconvolgimenti legati al cambiamento climatico – ha dichiarato l’on. Luciano Ciocchetti - Solo così la lezione di Covid-19 non andrà persa ma, anzi, ci permetterà di difendere il nostro Paese e il nostro pianeta da eventuali future minacce.”

“L’uomo è diventato il principale responsabile dei cambiamenti ambientali e rischia di diventarne anche vittima – afferma l’on. Ylenja Lucaselli – ma, se gli effetti dei cambiamenti climatici e dell’antropocene sulla salute globale sono già evidentemente in atto, le risposte per contrastarli sono invece in grave ritardo. La ‘salute unica’ è un approccio olistico che comprende la progettazione e la realizzazione di programmi di prevenzione primaria, ricerca e pratica clinica, e, quindi, di politiche e normative in cui le diverse professionalità e competenze collaborano efficacemente per raggiungere esiti di salute globale.”

A loro ha fatto eco l’on. Andrea Di Giuseppe, neo parlamentare con un’esperienza ventennale di imprenditore tra Stati Uniti, Europa ed Emirati Arabi: “Da tempo, mi sto impegnando per la promozione delle nostre eccellenze mediche. Alla Temple University di Philadelphia, ho recentemente incontrato tanti connazionali ritenuti dei luminari negli Stati Uniti e sottostimati nel nostro paese. One Health potrebbe essere un’occasione per impiegare anche in Italia queste professionalità di altissimo livello e iniziare a favorire quel ritorno in patria dei nostri connazionali che auspico da tempo.”

“L’approccio multidisciplinare integrato One Health rappresenta una grande opportunità per limitare il rischio di nuove pandemie e l'avvento di nuove malattie infettive, ma in Italia siamo molto indietro: dobbiamo promuovere investimenti e politiche innovative allo scopo di migliorare e armonizzare le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici” - commenta l’On. Ilenia Malavasi - Lavoriamo per consentire l'implementazione di politiche One Heath, superando le criticità e consentendo l'integrazione di tutte le competenze”.

L’Intergruppo sarà affiancato dal progetto ‘One Health Alliance Italia’, promosso in collaborazione con Fortune Italia per favorire la diffusione di un’etica della responsabilità e l’implementazione – attraverso il coinvolgimento già programmato di importanti associazioni, federazioni e società scientifiche – delle competenze necessarie per affrontare, a livello nazionale e internazionale, le complesse sfide ambientali e sanitarie che la vita ci riserva quotidianamente.

“One Health Alliance Italia – spiega Leonardo Donato, ceo di Fortune Italia – è una struttura pensata per trasformare la teoria in azioni concrete. Il Progetto prevede la realizzazione di una serie di incontri, tavoli di lavoro, eventi e convegni, i cui risultati saranno resi disponibili al pubblico tramite un portale che ospiterà contenuti formativi e informativi in forma di video-interviste, articoli, podcast, registrazione di e-talk, policy brief e altro, e un repository a uso degli iscritti nel quale conservare/caricare documenti. Attraverso questa piattaforma, gli aderenti al progetto avranno la possibilità di usufruire a un servizio di rassegna stampa, al monitoraggio dell’attività parlamentare sul tema, e potranno proporre contenuti per animare il Blog dedicato.”