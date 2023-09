Forum, al via la nuova edizione: tutte le novità

10 settembre 2023 a

a

a

Grandi novità attendono la riapertura del tribunale più longevo della tv, Forum. Tra queste: l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della figura de “l’avvocato del minore”. Nel corso della trasmissione, l’intelligenza artificiale sarà interpellata per chiedere informazioni in tempo reale, come per esempio, dati e sentenze analoghe in altri Paesi. L’utilizzo della tecnologia testimonia la volontà di sperimentare e di stare al passo con i tempi, caratteristica insita nel dna del programma.

Altra new-entry dell’edizione che sta per prendere il via è “l’avvocato del minore”, una presenza che monitorerà, su richiesta del giudice, la situazione dei minori coinvolti quando la separazione dei genitori risulterà complessa. Inoltre, al fianco della conduttrice, ci sarà: la squadra di giudici composta da Melita Cavallo, Francesco Foti, Simona Napolitani, Bartolo Antoniolli e la giornalista Giulia Lea Giorgi che curerà l’approfondimento giornalistico delle tematiche affrontate nel corso delle puntate.

Non mancheranno, inoltre, "i ragazzi di Forum": Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Sofia Odescalchi, Ladislao Liverani, Edoardo Donnamaria, Roberta Fontana e Giulia Campesi. “Forum” affronta temi divisivi e moderni in maniera imparziale, attraverso storie di vita quotidiana, da cui scaturiscono diatribe che si risolvono secondo l’arbitrato previsto dal Codice di Procedura Civile. L’appuntamento con la prima puntata in diretta della 39esima edizione di Forum è fissato per lunedì 11 settembre alle ore 11.00 su Canale 5 e alle ore 14.00 su Retequattro con “Lo Sportello di Forum”.