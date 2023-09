Fitch assegna al gruppo Reluyens la valutazione A

20 settembre 2023 a

Fitch assegna al gruppo Relyens la valutazione A-, sottolineando la sua stabilità finanziaria ed evidenziando il suo modello di gestione del rischio.



L'agenzia Fitch Ratings ha assegnato a Relyens, Gruppo mutualistico europeo di Assicurazione e Gestione dei rischi in ambito sanitario, la valutazione di solidità finanziaria "A-" con prospettive stabili. Il che sottolinea, ancora una volta, la solidità del Gruppo e la rilevanza del suo modello di gestione del rischio per gli operatori sanitari e le regioni europee.

Tra i punti di forza evidenziati da Fitch:

·Una presenza di prim'ordine nell'assicurazione della responsabilità civile medica, confermata dalla sua leadership nel settore per le strutture sanitarie in Francia, Spagna e Nord Italia.

·Un coefficiente di solvibilità II (S2), pari al 198% alla fine del 2022 e in crescita rispetto all’anno precedente (181% alla fine del 2021).

·Aumento della redditività di Relyens grazie alla diversificazione delle attività in termini di localizzazione geografica e al miglioramento del contesto assicurativo e di gestione dei sinistri in Francia.

·Il livello di capitalizzazione adeguato, come evidenziato dal modello di valutazione di Fitch Ratings.

·La qualità del portafoglio delle attività finanziarie del Gruppo.

·Il DNA mutualistico di Relyens, che si sostanzia nel reinvestimento di tutti gli utili a beneficio dei suoi clienti e soci.

Dominique Godet, Direttore generale di Relyens, ha dichiarato: "Questa valutazione rappresenta una notizia eccellente per Relyens. Il riconoscimento della forza e dell’importanza delle fondamenta finanziarie del Gruppo è una garanzia per poter rispettare, nel lungo periodo, gli impegni assunti. Inoltre, contribuisce a rafforzare la sua posizione di assicuratore e gestore dei rischi leader in Europa per le strutture sanitarie e gli attori della gestione del territorio, garantendo la sicurezza e la continuità delle loro attività e proteggendo coloro che si impegnano al servizio di pazienti e cittadini”.