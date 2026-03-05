L'Eredità, "solo donne. Insopportabile": è bufera

"Questa trasmissione è insopportabile con sole donne. Per me sono stupide con quell'atteggiamento come se dovessero conquistare chissà che". Il tweet di una telespettatrice agita i fan de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni.

Il messaggio molto duro su X arriva la sera di una puntata quasi tutta in rosa: Fiamma, Eleonora, Maria Clara, Mirta, Nadia e Katia a sfidare il solo Giulio. La spunta Eleonora, battendo Fiamma e Katia, e approda alla Ghigliottina con 180mila euro in ballo.

Con le cinque parole indizio sul tavolo ("Musica", "Boss", "Città", "Chiacchiere" e "Luigi XVI"), Eleonora arriva a giocarsi la bellezza di 90mila euro e prova la sua risposta, "Carnevale". Sbagliato, la risposta giusta era "Salotto" e in tanti da casa sono per così dire caduti.

"Credevo capo: Avere una musica in capo; Città del Capo; Luigi XVI perse il capo; Chiacchiere senza capo né coda; Il boss è il capo", scrive in tempo reale un utente su X.

"Anch'io ho sbagliato stanza scrivendo camera ma effettivamente non ci stava né con Luigi XVI nè con boss, e tantomeno con chiacchiere", "Anche a me era venuto in mente carnevale, ma complimenti a chi ha scritto salotto!", "Mascherarsi da Luigi XVI a Carnevale. Date a Eleonora i 90.000 €", "Salotto mi sta con 4. Che c'entra boss?",



