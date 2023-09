Digital Magics: il Cda approva la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2023

20 settembre 2023 a

a

a

• Valore della produzione pari a euro 2,7 milioni, +19% rispetto a euro 2,3 milioni al 30/06/2022

• Ebitda pari a euro 37 migliaia, rispetto a euro 0,2 milioni al 30/06/2022

• Risultato netto negativo per euro 1,7 milioni (positivo per euro 0,9 milioni al 30/06/2022) anche per effetto dele rettifiche in attività finanziarie per euro 1,5 milioni relative a svalutazioni di alcune società partecipate e dei relativi crediti vantati nei loro confronti

• Cassa netta pari a euro 2,0 milioni (euro 3,0 milioni al 31/12/2022), con disponibilità liquide pari a euro 5,0 milioni

• Patrimonio Netto pari a euro 21,5 milioni (euro 23,1 milioni al 31/12/2022)

• 27 nuovi investimenti e 8 follow on per un totale investito di euro 1,8 milioni nel primo semestre; exit della partecipazione in Plurima S.r.l. con un ritorno di oltre 1,7x in meno di 3 anni

• 145 società operative in portafoglio (120 al 31 dicembre 2022), tra cui 75 Startup Innovative e 22 PMI Innovative

• Valore del portafoglio pari a euro 42 milioni (a fronte di un valore di carico di circa euro 14,3 milioni), rispetto a euro 55 milioni al 31 dicembre 2022, variazione essenzialmente determinata dall’impossibilità di valorizzare adeguatamente la partecipazione in HyperloopTT

• Le società in portafoglio di Digital Magics hanno raccolto complessivamente, nel primo semestre, quasi euro 18 milioni; si segnala in particolare Viceversa, con un nuovo round da euro 10 milioni, a cui ha partecipato anche Apside, la joint venture tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics

• Prosegue l’esecuzione del Piano Industriale 2021 - 2025 e i Programmi di Accelerazione FIN+TECH, MAGIC SPECTRUM e HABITECH

• Continua il percorso di fusione con LVenture Group, che prevede un rapporto di concambio tale per cui gli azionisti di DM deterranno il 63% del capitale sociale della combined entity e il restante 37% sarà detenuto dagli azionisti di LVenture Group

Milano, 20 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato Euronext Growth Milan (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Marco Gay e ha approvato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 20231. Marco Gay, Presidente Esecutivo di Digital Magics: “Nel primo semestre del 2023, seppur in uno scenario economico incerto, abbiamo continuato ad implementare concretamente il piano industriale e arricchendo il nostro portafoglio di partecipazioni ad alto valore, contribuendo, inoltre, al consolidamento e al rafforzamento del nostro ecosistema anzitutto attraverso le importanti joint venture siglate recentemente: insieme al Gruppo Intesa Sanpaolo, tra le più importanti realtà bancarie in Europa, e insieme a Tinexta, Gruppo industriale di riferimento in Italia operante nei settori strategici del Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation. Oltre alla consolidata e proficua collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con operatori di rilevanza nazionale, come la Fondazione Compagnia di Sanpaolo. Come B Corp continuiamo ad operare mantenendo l’impegno sulle tematiche ESG da sempre parte integrante del nostro modello di business; nel primo semestre 2023 abbiamo infatti pubblicato il nostro terzo Bilancio di Sostenibilità. Stiamo completando, come approvato dal Consiglio di amministrazione il 28 giugno scorso, il progetto di fusione con LVenture Group, che darà vita, all'inizio del 2024, al primo Gruppo italiano di dimensione europea per gli investimenti in fase seed dedicati alle startup e la corporate innovation.”



Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics: “Nella prima metà del 2023, il portafoglio di Digital Magics ha continuato a crescere grazie al piano industriale e al duro lavoro del team. In questi mesi abbiamo completato 27 investimenti in startup da cui 24 hanno partecipato ai nostri programmi di accelerazione: FIN+TECH, MAGIC SPECTRUM, MAGIC MIND e HABISMART, rispetto ai 15 dello stesso periodo nel 2022.

Inoltre, abbiamo raddoppiato il numero di follow-on relativamente al primo semestre 2022. In termini di ricavi, abbiamo continuato a mostrare risultati positivi con una crescita del 43% confrontati con quelli al 30 giugno 2022. Anche il valore della produzione è aumentato del 19%, rapportato al 30 giugno 2022.

Nel complesso, durante il primo semestre del 2023, con un portafoglio che ha all’attivo 136 startup e 9 veicoli, stiamo constatando che il 40% delle partecipate è rappresentata da investimenti indiretti tramite convertibili, a dimostrazione di un’ulteriore crescita potenziale del nostro portafoglio.”



PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2023

I Ricavi delle vendite sono pari a euro 2,5 milioni, in crescita del 43% rispetto a euro 1,8 milioni registrati il 30 giugno 2022, generati dai servizi offerti alle startup e i programmi di accelerazione. Il Valore della produzione si attesta a euro 2,7 milioni, in crescita dell’19% rispetto a euro 2,3 milioni al 30 giugno 2022.

L’EBITDA è pari a euro 37 migliaia, con marginalità del 1,5%, rispetto euro 0,2 milioni al 30 giugno 2022; la minore marginalità corrisponde a minori incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

L’EBIT è pari a euro -0,4 milioni rispetto a euro -32 migliaia del primo semestre dell’esercizio precedente, anche per effetto di maggiori ammortamenti e altri stanziamenti rettificativi nel primo semestre 2023.

Il primo semestre dell’anno in corso si chiude con un Risultato netto negativo per euro 1,7 milioni (positivo per 0,9 milioni al 30 giugno 2022 anche per effetto dele rettifiche in attività finanziarie per Euro 1,5 milioni relative a svalutazioni di alcune partecipate e dei relativi crediti vantati dalla Digital Magics nei loro confronti.

Cassa netta pari a euro 2,0 milioni (euro 3,0 milioni al 31/12/2022), con disponibilità liquide pari a euro 5,0 milioni (le disponibilità liquide erano 6,2 milioni al 31/12/2022).

Il Patrimonio Netto a pari a euro 21,5 milioni (euro 23,1 milioni al 31/12/2022).



PORTAFOGLIO STARTUP E INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2023

Il Fair Value del portafoglio è pari a euro 42 milioni a fronte di un valore di carico di euro 14,3 milioni e rispetto a un fair value di euro 55 milioni al 31 dicembre 2022.

La variazione del portafoglio rispetto al 31 dicembre 2022 è stata essenzialmente determinata dalla diversa valorizzazione della partecipata americana Jumpstarter Inc., legata al progetto Hyperloop Transportation Technologies (HTT): tramontata l’ipotesi della business combination con la SPAC Forest Road Acquisition Corp. II (che aveva valutato HTT 600 milioni di dollari), e in attesa di un nuovo evento che consenta di associare una valutazione consistente ad HTT, la metodologia applicata per la determinazione del fair value del portfolio Digital Magics prescrive oggi di valorizzare prudentemente la partecipazione in Jumpstarter/HTT al suo costo storico (circa euro 350 mila) in diminuzione di circa euro 12 milioni rispetto alla valorizzazione precedente. Il management di Digital Magics continua a credere nelle straordinarie potenzialità di questo avveniristico progetto e ha infatti, recentemente, deciso di investire nuovamente per continuare a sostenere la crescita di HTT. HTT continua infatti il suo percorso di crescita e sviluppo: in consorzio con Leonardo e WeBuild, si è aggiudicata lo scorso maggio la gara della Regione Veneto da euro 800 milioni per la realizzazione del progetto Hyper Transfer, ed il 30 agosto ha annunciato l’ingresso in una LOI con una nuova SPAC sul mercato borsistico statunitense per una possibile business combination entro la fine dell’anno corrente. Al 30 giugno 2023 sono 145 sono le società operative nel portafoglio di Digital Magics, tra cui 75 Startup innovative e 22 PMI Innovative.

Nel primo semestre sono entrate in portafoglio 27 nuove società attraverso i Programmi di Accelerazione FIN+TECH, MAGIC SPECTRUM, MAGIC MIND e HABISMART che proseguono nella loro esecuzione triennale secondo le linee del piano strategico. Le società in portafoglio di Digital Magics hanno raccolto complessivamente, nel primo semestre, quasi euro 18 milioni, tra cui si segnala Viceversa, la fintech che ha introdotto in Italia i finanziamenti per sostenere la crescita delle aziende digitali, con un nuovo round da euro 10 milioni, a cui ha partecipato anche Apside, la joint venture tra Intesa Sanpaolo e Digital Magics per la realizzazione di investimenti in startup digitali ad alto potenziale. In particolare i programmi FIN+TECH, che prevede la selezione e l’accelerazione, per ciascun anno, delle migliori 8 startup fintech e 8 startup insurtech, e MAGIC SPECTRUM dedicato alla selezione di 8 startup in ciascun anno nei settori del 5G e dell’IOT, hanno concluso il secondo ciclo. Si sono inoltre conclusi i primi cicli dei Programmi di Accelerazione HABISMART, dedicato alle soluzioni per il settore “proptech”, ovvero tecnologie legate al settore real estate; MAGICMIND, dedicato alle soluzioni dedicate alle tecnologie dell’AI; si è concluso il Programma di Accelerazione MAGIC YOUMAN, mentre è stato avviato il nuovo Programma di Accelerazione di MAGIC TIBER, dedicato alle migliori start up digitali con sede nel Lazio. Si evidenziano investimenti nel primo semestre per complessivi euro 1,77 milioni, e la exit della partecipazione in Plurima S.r.l. con plusvalenza di euro 0,15 milioni e un ritorno di oltre 1,7 volte il capitale investito in meno di 3 anni. Sono proseguite inoltre le attività e lo sviluppo di The Doers, che insieme a Digital Magics, si propone come il partner migliore per le imprese offrendo la più ampia piattaforma di servizi legati all’innovazione in Italia, assistendo le grandi corporate private o pubbliche nella ricerca e creazione di nuovi business, creando un ponte strategico con l’ecosistema delle startup.



PRINCIPALI EVENTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2023

− A gennaio 2023, Digital Magics ottiene la certificazione internazionale “Benefit corporation” (BCorp). La certificazione B-Corp attesta il valore sociale generato dalle attività aziendali, che si pongono come obiettivo strategico di coniugare il raggiungimento del profitto e la creazione di un impatto positivo negli ambiti ESG (Environment, Social, Governance).

− In data 10 marzo 2023, Digital Magics annunciato di aver sottoscritto un term-sheet non vincolante avente ad oggetto l’integrazione con LVenture Group S.p.A., primario operatore di Early Stage Venture Capital che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, quotato sul mercato Euronext Milan. L’operazione è volta a creare un operatore che, oltre a non avere confronti a livello nazionale, assume rilevanza (per dimensioni e caratteristiche) nel panorama europeo, aprendo uno spettro di opportunità allo sviluppo anche internazionale. Si prevede che l’operazione possa realizzarsi tramite fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group. Le intese preliminari raggiunte sono soggette ad ulteriori approfondimenti e verifiche sulla base di una due diligence reciproca, nonché alla realizzazione di operazioni societarie funzionali, inter alia, a incrementare il patrimonio netto di LVenture Group. Sulla base di ciò, si prevede che la business combination possa essere realizzata sulla base di un rapporto di concambio basato su una valorizzazione per i Soci di DM - in termini di apporto nella combined entity - compresa nel range del 61,5% - 66,5%.

− In data 9 giugno 2023, il Consigliere non esecutivo Alessio Gasperini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione, con effetto immediato, per motivi di natura personale. In data 20 giugno 2023, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A. ha approvato all’unanimità, con il parere favorevole del Collegio sindacale, la cooptazione di Manuel Gasperini (fratello di Alessio) nel ruolo di Consigliere non esecutivo, dopo averne valutato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente.

− In data 20 giugno 2023 è stato approvato il Bilancio di Sostenibilità 2022 con cui il Gruppo conferma la propria vocazione alla sostenibilità diventando B CORP e dimostrando di perseguire obiettivi sostenibili: 64 partecipate sulle 120 attive in Portafoglio promuovono azioni in ambito ESG.

− In data 28 giugno 2023 i Consigli di Amministrazione di Digital Magics S.p.A e di LVenture Group S.p.A. hanno approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501/ter del Codice Civile, il Progetto di Fusione per incorporazione di Digital Magics in LVenture Group. Il progetto di fusione prevede un rapporto di concambio tale per cui gli azionisti di DM andranno a detenere il 63% del capitale sociale della Combined entity e il restante 37% dagli azionisti di LVenture Group.



EVENTI SUCCESSIVI AL I SEMESTRE 2023 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Nelle giornate del 30 giugno e 1 luglio 2023 si è tenuto a Saint Vincent l’Open Innovation Summit 2023, dedicato all’umanesimo industriale tecnologico. Il tradizionale appuntamento, frutto della consolidata partnership tra IlSole24Ore e Digital Magics, ha stimolato un dialogo tra i rappresentanti ai massimi livelli delle istituzioni e dell’imprenditoria, della ricerca e del mondo accademico e anche dell'hacking. Importante spazio è stato riservato anche alle startup più innovative e ai trend-tech che cambieranno le strategie delle aziende. Sono stati 1.200 i partecipanti all’evento, in presenza o collegati in streaming da remoto. Il 19 luglio 2023, Digital Magics e Tinexta hanno siglato accordo di Joint Venture. La partnership prevede investimenti, tra cui early-stage, seed stage ed eventuali successivi follow-on in società del portfolio Digital Magics che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale, in ambiti potenzialmente afferenti alle industry di riferimento del Gruppo Tinexta in una logica di “open innovation”. Attraverso tale partnership Tinexta intende selezionare opportunità di investimento in startup che, successivamente a un processo di crescita, possano contribuire a fornire soluzioni funzionali ad innovare l’offerta del Gruppo.



Nell’ambito dell’operazione di fusione in corso, è stato previsto un periodo di esercizio straordinario dei Warrant SFP, dal 6 luglio al 7 agosto 2023, durante il quale sono stati esercitati n. 50 Warrant SFP e quindi sottoscritte corrispondenti n. 50 azioni ordinarie Digital Magics di nuova emissione. Pertanto, alla data della presente relazione, il Capitale Sociale sottoscritto e versato è pari a euro 10.428.477, suddiviso in n. 11.003.727 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Proseguono intensamente tutte le attività propedeutiche al perfezionamento della fusione tra Digital Magics S.p.A. e LVenture Group S.p.A., prevista per la fine del 2023: oltre alle procedure normative e giuridiche a cui è necessario adempiere, i team delle aziende coinvolte sono congiuntamente impegnati per costruire la nuova identità aziendale unitaria e motivati a mettere a fattore le componenti di valore apportate da ciascuna azienda, per delineare il profilo di un progetto molto più ambizioso della somma delle sue parti.