Messaggio del Ministro Sangiuliano per la campagna di Komen Italia "La prevenzione è il nostro capolavoro"

21 settembre 2023 a

a

a

Messaggio del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, per la presentazione della campagna “La Prevenzione è il nostro capolavoro 2023” presentata oggi, 21 settembre 2023, al Ministero.

Gentile Presidente, Prof.ssa Daniela Terribile,

da quattro anni il Ministero della Cultura è al fianco di Komen Italia nella campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore del seno “La Prevenzione è il nostro capolavoro”, condotta in Italia da medici volontari e dallo staff dell’Associazione fondata dal Prof. Riccardo Masetti che ringrazio per tutto ciò che fanno.

Sebbene non mi sia possibile partecipare alla presentazione di questa mattina, con questo messaggio desidero confermare quanto il patrimonio culturale sia parte fondamentale della salute degli individui, contribuendo non poco al benessere dei cittadini.

“Salus per artem” sostenevano i latini, nella convinzione che la cultura, l’arte e l’esperienza del bello costituiscano un potente farmaco per l’anima, un’arma indispensabile contro l’ansia, la paura e la depressione che accompagnano quasi sempre ogni difficile malattia. Questo adagio della tradizione trova oggi conferma anche in autorevoli studi, come ad esempio le ultime ricerche scientifiche sulla fruizione culturale così ben illustrati da Susan Magsamen e Ivy Ross in “Your Brain on Art. How the Arts Transform Us”.



Sono ben felice che, come avviene dal 2020, il Ministero concorra a questa importante iniziativa di solidarietà. Nell’augurare ogni successo alla campagna, saluto voi tutti e soprattutto le donne, alle quali auguro di vincere la “corsa” più importante.