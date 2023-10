Radio Zeta torna ad Amici: in rotazione i primi cinque inediti

29 ottobre 2023 a

Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta e speaker di “W l’Italia” su RTL 102.5, è intervenuta nel corso del pomeridiano di Amici per commentare i brani dei ragazzi della scuola e per fare un grande annuncio. A partire da oggi, i primi cinque brani inediti dei giovani talenti di Amici saranno in rotazione su Radio Zeta.

Holden, Lil Jolie, Matthew, Petit e Mew, ognuno con il proprio stile unico, avranno il loro spazio sulla radio preferita dei giovani. Ma non è tutto: gli ascoltatori avranno l'opportunità di scegliere il loro brano preferito su RTL 102.5 Play, nella sezione Special e Contest. Sarà un'occasione speciale per gli ascoltatori di Radio Zeta per esprimere la propria preferenza e sostenere il loro artista preferito.