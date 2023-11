Milan games week, il top influencer CiccioGamer89: "Sbagliato ignorare il tema del femminicidio"

27 novembre 2023 a

"Trovo che il tema della violenza sulle donne sia molto importante e che anche in questa occasione sarebbe stato opportuno ricordarlo”. Lo ha dichiarato Mirko Alessandrini, in arte CiccioGamer89, youtuber influencer da 5 milioni di follower della squadra di In-Sane e sulla cresta dell’onda da più di dieci anni, a margine della Milan Games Week, il più importante evento italiano del mercato dei videogiochi che ogni anno attira più di 100.000 visitatori da tutta Italia. Benché all’evento abbiano presenziato numerose top influencer come Himorta, Lisaoffside, Giorgia Vecchini, Kurolily, CiccioGamer89, ha rilevato la rivista specializzata “Spot And Web”, è stato l’unico a sollevare l’argomento: “La giornata contro la violenza sulle donne è una ricorrenza fondamentale che non va ignorata. Ritengo che la prepotenza sia sbagliata a prescindere, indipendentemente da chi la subisce, e ai miei follower ho sempre detto che le donne sono da proteggere e rispettare: penso a mia madre, mia nonna, la mia ragazza… vanno solo amate. Allargo i margini all’individuo: spesso non sappiamo chi abbiamo di fronte, magari si tratta di una persona che semplicemente ha bisogno di un sorriso. Quindi dico: no alla violenza, a prescindere. Noi nel nostro piccolo possiamo fare molto perché parliamo a un target della popolazione spesso molto giovane. Sono gli anni in cui i ragazzi si formano. Non voglio esagerare il nostro compito ma sicuramente un contributo lo possiamo dare e la strada del silenzio non è mai quella giusta”.