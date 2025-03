Piccolotti e la Tesla, "che macchina devo comprare?": la telefonata imbarazzante

13 marzo 2025 a

"Tesla o croce", scrive Massimo Gramellini nela sua rubrica Il caffè sul Corriere della Sera. Un corsivetto al veleno su Elisabetta Piccolotti, beccata con la Tesla... nel garage.

Dallo spassoso contrappasso (lei, deputata di sinistra-sinistra, con la macchina elettrica del "nazista Musk", come l'ha definito la moglie di Nicola Fratoianni) è nato uno psicodramma politico. E Gramellini sfotte: "Se chi guida la Tesla guida anche il più importante partito anti-capitalista del Paese, la notizia non è che ha deciso di vendere un'auto da «borghesi», ma che in precedenza aveva deciso di comprarla". E giù critiche alle parole difensive della stessa Piccolotti sul "pagata anche poco, 47mila euro".

"Si tratta di un passaggio che sfugge agli esponenti della sinistra più ideologica, i quali si scagliano contro i beni di lusso, a meno che siano ecosostenibili e che chi li produce sostenga, oltre all'ecologia, pure la sinistra". L'accusa terminale è quella di essere simbolo del "fighettismo", "la vera croce di una certa sinistra italiana", per poi concludere feroce: "Ho sempre pensato che i suoi rappresentanti non fossero mai stati a casa dei loro potenziali elettori. Ma adesso ho il sospetto che non siano mai entrati neanche in garage".

Parole dure a cui la Piccolotti ha deciso di replicare a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, a conferma di come la questione sia stata presa tremendamente sul serio.

"L'accusa di essere una fighetta, del fighettismo di sinistra, non mi sembra proprio completamente adeguata alla mia storia, il posto da dove vengo, alle mie relazioni sociali". Quindi la rivelazione in diretta: "Ho chiamato Gramellini. Gli ho chiesto quale macchina devo comprare, quale sia il barometro del fighettismo. Se diamo per scontato che le auto elettriche sono fighette, che averla sia da fighetti, stiamo dicendo che la transizione ecologica non riguarda i diritti delle prossime generazioni, invece li riguarda eccome".