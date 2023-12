Don Mazzi, la santa messa di Natale in diretta su Rtl 102.5

20 dicembre 2023 a

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 e la Fondazione Exodus. Il 24 dicembre, dalle ore 23, in collegamento dalla Cascina Molino Torrette, sede Exodus di Milano, all’interno del Parco Lambro, RTL 102.5 trasmetterà in diretta la solenne Messa di Natale di Don Antonio Mazzi. La Santa Messa sarà celebrata da Don Antonio Mazzi insieme a Don Felice Riva dell’Opera Don Guanella. Per sostenere le attività di Don Mazzi è possibile fare una donazione sul sito www.exodus.it.